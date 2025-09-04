L’Algérie, vert l’infini et au-delà

Absente de la Coupe du monde 2022, éliminée au premier tour des deux dernières CAN et en crise à chaque défaite depuis six ans, l’Algérie avait besoin de réoxygénation. Vladimir Petković et sa horde de jeunes ont réussi cette transition. Se qualifier pour le Mondial 2026 et aborder la CAN 2025 avec ambition sont les prochains objectifs d’un groupe qui ne veut plus se fixer de limites.

« On est l’Algérie, une grande nation du football africain », clame haut et fort Farès Chaïbi. Du haut de sa dizaine de sélections, l’ancien Toulousain n’a pas peur d’afficher les ambitions de son pays, histoire de replacer les Fennecs à leur juste place et de chasser les démons du passé. Favoris de leur groupe de qualifications en vue de la Coupe du monde 2026, ils font honneur à leur statut en trustant la tête avec trois points d’avance sur le Mozambique et six sur le Botswana, leur adversaire du soir. « Ce sera très important, mais pas décisif », estime Vladimir Petković, à quatre journées de la fin.

Victoires et buts en pagaille

L’ancien sélectionneur de la Suisse, arrivé sur le banc algérien en février 2024, est loin d’être étranger au renouveau de cette équipe. Propulsé à ce poste en pleine tempête, quelques jours après le fiasco de la CAN 2024, conclue dès le premier tour et scellant la fin de parcours de Djamel Belmadi, le natif de Sarajevo avait justement la lourde tâche de faire oublier le vainqueur de l’édition 2019. Dire qu’il a déjà réussi sa mission serait hâtif, mais force est de constater qu’il a au moins le mérite de remettre la sélection sur les bons rails. Éliminée au premier tour des deux dernières éditions de la CAN et carrément absente du Mondial 2022, l’Algérie avance désormais avec davantage de certitudes et d’ambitions, tout en laissant de côté la passion à outrance de Belmadi, véritable frein durant sa deuxième partie de mandat.

Je sens que je peux encore donner. Riyad Mahrez, jamais rassasié

L’aventure n’avait pas commencé de la meilleure des manières avec une rapide défaite à domicile, en juin 2024, contre la Guinée (1-2). Tanguant dès ses premiers pas en Afrique, Petković a finalement gardé le cap, confirmé sa volonté de jeu et rehaussé le niveau de performance de son groupe. Depuis cet accroc, l’Algérie a signé onze victoires et deux matchs nuls, avant de rechuter face à la Suède lors d’un match amical estival animé (4-3), illustrant autant les armes offensives de l’équipe que ses errances défensives. En 16 matchs sous la houlette du Suisse, les Verts ont marqué 41 buts et en ont encaissé 16.

Du talent et des revenants

Il suffit de jeter un œil à la dernière liste de joueurs sélectionnés pour se rendre compte une fois de plus du réservoir dingue : Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa, Farès Chaïbi, Houssem Aouar, Mohamed Amoura, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Ramy Bensebaini… Gênés par les blessures, Rayan Aït-Nouri, Ismaël Bennacer et Jaouen Hadjam devraient rapidement revenir dans ce groupe. En chef de file, Mahrez a assuré vouloir pousser jusqu’à l’été 2026. « Je sens que je peux encore donner », assure l’ailier d’Al-Ahli, âgé de 34 ans et quand même moins décisif sous la tunique nationale.

Génération dorée ?

Son retour en forme est attendu et il ne serait pas le seul à renaître de ses cendres sous le regard avisé de Petković. Plus sélectionné depuis la CAN 2024, Youcef Belaïli est notamment revenu en mars dernier, signant un but et deux passes décisives en trois matchs. Ces derniers mois, deux visages bien connus de Ligue 1 ont aussi éclos en sélection après une petite traversée du désert, Amine Gouiri et Houssem Aouar. En plus de son transfert réussi à l’OM, l’avant-centre s’est également révélé avec sa sélection durant la saison 2024-2025 avec cinq buts et trois passes décisives. Le milieu de terrain n’affiche pas une telle ligne de stats, mais s’est petit à petit affirmé comme un patron, sur le terrain comme dans le vestiaire. Un an après avoir quitté l’AS Roma pour s’épanouir en Arabie saoudite (34 matchs avec Al-Ittihad, 13 buts, 4 passes, et un doublé coupe championnat), le Lyonnais n’est pas revenu en Europe durant le mercato, mais garde les faveurs de son sélectionneur. Tous deux plus proches du management de Petković que de Belmadi, ils incarnent aussi le renouveau d’une génération enfin prête à tourner la page des années noires. Les jeunes, portés par Amoura et compagnie, eux, veulent maintenant écrire leur propre histoire.

