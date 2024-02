L'Algérie a un nouveau sélectionneur

Une nouvelle ère débute en Algérie.

Un mois après le fiasco de la CAN et l’éviction de Djamel Belmadi, la fédération algérienne de football a officialisé ce jeudi l’arrivée de Vladimir Petković à la tête de la sélection. Le Bosnien arrivera dimanche prochain à Alger et sera présenté lors d’une conférence de presse le lendemain.

Plusieurs noms avaient été évoqués ces dernières semaines, comme ceux de Carlos Queiroz ou José Peseiro, mais c’est bien sur l’ancien sélectionneur de la Suisse que la FAF a jeté son dévolu. Sous Petković, la Nati s’est qualifiée pour trois grandes compétitions internationales de suite, avec en point d’orgue une quatrième place en Ligue des nations en 2019 et un quart de finale d’Euro en 2021. Le Bosnien a par la suite connu une pige décevante à Bordeaux, n’ayant même pas terminé la saison avec les Girondins.

#بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. الناخب الوطني الجديد سيحل يوم الأحد المقبل بالجزائر وسينشط ندوة صحفية يوم الاثنين.#Communiqué La FAF annonce la finalisation de l’accord… pic.twitter.com/c69lgpog1W — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) February 29, 2024

Sa mission sera notamment de replacer les Verts en Coupe du monde après leur absence lors des deux dernières éditions.