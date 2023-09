Clash de la rédac : Galtier à l'OM, la bonne idée ?

Adrien Hémard-Dohain

En respectant la présomption d’innocence, et en gageant que l’OM le licenciera sans sourciller si les graves accusations qui pèsent sur lui sont confirmées en décembre, Christophe Galtier pourrait faire l’affaire pour Marseille. À ses pieds depuis longtemps, la direction phocéenne y trouverait un pompier de service efficace, bien que cela risque aussi de souffler sur les braises actuelles. D’abord : il sait où il met les pieds. Minot des Caillols, ancien joueur et entraîneur adjoint du club, Christophe Galtier connaît l’OM et Marseille mieux que tout autre prétendant. À moins que Zinédine Zidane ne se positionne ? Galette a aussi pour lui l’avantage de voir beaucoup d’anciens Stéphanois à bord, en interne. Reste son CV épineux rempli d’entités pas en odeur de sainteté dans la ville qui vient de dérouler le tapis rouge au Pape. Mais, après tout, Basile Boli était un habitué du virage Auteuil dans son enfance, Bernard Tapie a grandi dans la petite couronne parisienne, tandis que Lorik Cana et Frédéric Déhu ont porté le brassard olympien dignement. Sans oublier Gabriel Heinze. Outre sa connaissance parfaite de la Ligue 1, Christophe Galtier a aussi prouvé que le costume de pompier lui allait à Lille. Mieux : depuis Sainté, il sait comment mettre fin à de longues périodes de disette sans trophées, ce qui ne ferait pas de mal à l’OM.