Bayern, City, PSG : un week-end de foot national en Europe

Dring, dring, c’était l’heure du football ! France, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne... Comme chaque week-end, le ballon rond a de nouveau repris ses droits avec son lot d’émotions et de surprises. Et les gros se sont plutôt bien préparés à la Ligue des champions qui les attend.

Le raté du week-end

Direction la deuxième division anglaise, où Ebou Adams a fait très fort en Championship : face à Cardiff, le milieu de terrain de Crystal Palace a sorti un loupé monumental après avoir réalisé une immense course et donc avoir fait le plus dur. Les Rams peuvent en rire, puisqu’ils se sont tout de même imposés sur la plus courte des marges. Et au moins, ils auront fait parler d’eux. Il n’y a pas de mauvaise publicité…

Ebou Adams with possibly the worst miss I’ve ever seen 😂pic.twitter.com/ruTm5QbDDN — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) September 14, 2024

Le but du week-end

Luis Henrique lors de Marseille-Nice, Jhon Durán durant Aston Villa-Everton ou Fabián Ruiz pendant Paris Saint-Germain-Brest ? Allez, prime à la technique et à la beauté : l’Espagnol est déclaré vainqueur ! Face aux Bretons, le champion d’Europe avec la Roja a envoyé une délicieuse sucrerie au fond des filets pour faire passer son équipe devant. Impossible à aller chercher, compliqué de ne pas se régaler.

☄️ | Quelle galette de Fabián Ruiz ! 🥵🇪🇸 #PSGSB29 Regardez le match en direct ici : https://t.co/YKWsfqPzLG 👈 pic.twitter.com/uUeOflMBpw — DAZN France (@DAZN_FR) September 14, 2024

La passe décisive du week-end

Elle vient de très loin, et des pieds d’un gardien : alors que Burnley résistait tant bien que mal à Manchester City, Ederson a lancé Erling Haaland en profondeur pour la troisième réalisation de la partie. Résultats : les Clarets se sont inclinés, les Sky Blues dominent (déjà) la Premier League, et l’attaquant norvégien continue d’exploser les statistiques (neuf pions en quatre journées, du jamais-vu depuis Carlos Bianchi en 1974-1975 avec Reims). Avec des caviars pareils, en même temps…

Le bonhomme du week-end

Il y en a eu beaucoup, mais prime aux assists : nouvel élément de Naples depuis cet été, Romelu Lukaku a fait très mal à Cagliari ce dimanche à l’occasion de la quatrième journée de Serie A en marquant et en offrant deux caviars. La relation entre le Belge et Khvicha Kvaratskhelia est un régal pour les yeux, et un motif d’espoir pour leur club. De là à dire que les supporters ont déjà oublié Victor Osimhen, pour le moment muet avec Galatasaray…

🔵🔀 Romelu Lukaku with two assists, one for Khvicha Kvaratskhelia’s goal… …and then Kvaratskhelia with an assist for Romelu Lukaku’s second goal in two Serie A games as Napoli player. pic.twitter.com/AsX8Hp2cbb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2024

Le set du week-end

Il fallait s’y attendre, vu que Jamal Musiala a commencé en inscrivant le troisième goal le plus rapide de l’histoire du Bayern Munich en Bundesliga après quatorze secondes de jeu. Sur la pelouse d’Holstein Kiel, le Bayern Munich a donc remporté son set comme Carlos Alcaraz démonterait un tennisman du dimanche : 6-1, avec en prime un triplé signé Harry Kane et un premier caramel de Michael Olise. Pas de deuxième manche, pour le moment.

MUSIALA IS THE BEST DRIBBLER IN THE WORLD pic.twitter.com/1rLvKhYQdJ — Bayern & Football (@MunichFanpage) September 14, 2024

Et sinon…

Javi Puado receiving his match ball for his hattrick against Deportivo Alaves 💫🇪🇸pic.twitter.com/xZTM2ViSqq — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) September 15, 2024

