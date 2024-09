Le Heerenveen de Van Persie se prend 9 buts en championnat

Ce n’est plus une claque, c’est une péninsule.

Pour sa première saison sur un banc, du côté du SC Heerenveen, club historique de la province néerlandaise de Frise, Robin van Persie a eu le droit à un baptême du feu d’une violence inouïe, lors de la 5e journée d’Eredivisie. Ses hommes ont tout simplement subi un tsunami sur la pelouse de l’AZ (9-1), après avoir pourtant remporté leur dernier match sans coup férir contre le NAC Breda (4-0). L’international irlandais formé à Tottenham, Troy Parrott, a signé un quadruplé, lui qui sort d’une saison à 17 pions avec l’Excelsior Rotterdam.

À l’issue de la rencontre, l’ancien bomber d’Arsenal et de Manchester United, qui prône une tactique très offensive, a tenté de se vouloir rassurant : « C’est difficile. C’est déjà un très gros obstacle dans ma carrière mais on a pu tirer plus de leçons que d’habitude de ce match. Cela fait partie du football, on ne peut parler de traumatisme ni pour moi ni pour mes joueurs. Il faut savoir tomber pour se relever. Même à 5-1 pour l’AZ, je n’ai pas voulu changer mon approche, car c’est ce en quoi je crois. On continuera à jouer de la sorte chez Twente la semaine prochaine. »

Pas sûr que ses dirigeants attendent un 14-0 pour lui montrer la porte, cela dit.

Van Persie va prendre la tête d’une équipe d’Eredivisie