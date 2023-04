Les Léopards Saint-Georges corrigent le FC Argentan

Léopards Saint-Georges 5-0 FC Argentan

Buts : Paul Barthelemy (17e), Romain Thommerel (39e), Romaric Le Brec (55e), Hugo Kalinski (70e), Antoine Lazilel (88e) pour les Léopards.

Dominateurs et supérieurs dans tous les domaines pendant 90 minutes, les Léopards Saint-Georges se sont facilement imposés à la maison face au FC Argentan 5-0. Une victoire qui permet à Saint-Georges de rêver d’une montée historique en Régional 2.

Dans une enceinte Guy Lange gonflée à bloc, les Vert et Blanc répondent à la hauteur de l’événement. Très vite dans ce match, Saint-Georges se procure sa première situation sur une frappe de Paul Barthelemy qui ne trouve malheureusement pas le cadre (1re). Poussés par un public en feu, les locaux prennent le contrôle du match, multiplient les offensives. En face, le FC Argentan, toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, est acculé dans sa surface, mais résiste, bien aidé par la paire Moinon-Dambrune solide et rigoureuse. Mais alors que le froid commence à s’immiscer dans les travées de Guy Lange, Paul Barthelemy, encore lui, vient réchauffer la centaine de supporters présents. Sur une sublime reprise de volée, l’attaquant géorgien crucifie Catherin Louckas et permet aux siens de prendre les devants (1-0, 17e).

Face à cette domination de Saint-Georges, le FC Argentan commence à perdre patience : les hommes de Nicolas Alange multiplient les interventions illicites, à l’image de Moignon, jusqu’ici irréprochable. Le défenseur argentanais se permet de laisser la trace de ses crampons sur Duchemin (27e). En difficulté, courant après le cuir et le score, la bande d’Evan Quandieu est tout proche d’égaliser, sur ce raid solidaire d’Armand Tiendrebeogo. Mais l’attaquant blanc et noir bute sur l’immense Antoine Chrétien, surnommé « Jésus » par les ultras géorgiens, qui ne tombe dans les feintes de son adversaire et permet à sa clique de garder cet avantage. Les Léopards Saint-Georges vont doubler la mise cinq minutes avant la mi-temps par l’intermédiaire de Romain Thommerel d’une magnifique frappe croisée. Arrivé en novembre dernier, l’ailier de 31 ans inscrit son premier but de la saison en championnat sous ses nouvelles couleurs (2-0, 39e). Les Léopards rentrent logiquement au vestiaire avec ce solide avantage de 2-0.

Les Léopards, toujours les crocs bien aiguisés

Et vous pensiez que les Léopards allaient baisser en intensité au retour des vestiaires ? C’est mal connaître la bande de Veyrinas. Toujours poussé par un public de fou furieux, Saint-Georges commence ce second acte avec la même intensité que quinze minutes auparavant. Dominateurs, les Géorgiens font rapidement comprendre à leurs adversaires du soir qu’ils vont vivre 45 minutes de calvaire. Premier avertissement avec ce coup franc lointain de Le Brec repoussé par le gardien argentanais (50e). Cinq minutes plus tard, le FC Argentan encaisse un troisième but dès la reprise par un ancien de la maison : Romaric Le Brec profite d’une défense à l’agonie pour se présenter seul face à Catherin et ne tremble pas. Les Léopards prennent le large (3-0, 55e). Outre le festival offensif, Saint-Georges se montre aussi très sérieux et discipliné en phase défensive, à l’image du match de patron d’Antoine Chrétien : pour le peu qu’il a à faire, le défenseur géorgien se montre très sérieux et solide dans ses interventions. Le divin chauve prouve une nouvelle fois qu’il est plus à l’aise sur les pelouses qu’au futsal. Pas étonnant donc que les supporters des Léopards n’ont cessé d’entonner ce chant à son honneur : « C’est notre meilleur joueur, Antoine Chrétien !! » Arrivé cet été, celui qui a rallié Saint-Georges-des-Groseillers pour rejoindre son frère Richard est devenu le patron de cette équipe. Pendant que Chrétien & Co assurent les arrières, l’attaque blanc et vert en profite pour inscrire un quatrième but par l’intermédiaire d’Hugo Kalinski. Entré à la mi-temps, le milieu relayeur vient encore plus chauffer la tribune latérale du stade Guy Lange (4-0, 70e). Les Léopards déroulent, et Antoine Lazilel vient inscrire le cinquième et dernier but de cette soirée magique, alors que les supporters réclamaient le sixième (5-0, 88e).

Au-dessus du début à la fin, les Léopards Saint-George s’imposent 5-0 et enchaînent une troisième victoire consécutive. Les hommes de Benoît Veyrinas reviennent provisoirement à deux longueurs du leader, l’US Mortargnaise. Mais surtout, ils viennent conclure une fabuleuse journée. Qui dit mieux ?

Léopards Saint-Georges (4-4-2) : Lenormand – Thommerel, Chrétien, Colin, Bournaut – Barthélemy (Duchemin, 78e), Lalizel (Petit, 62e), Le Brec (Lalizel, 78e), Thommerel (Leclere, 78e) – Leclere (Kalinski, 45e), Duchemin (Chrétien, 62e). Entraîneur : Benoît Veyrinas.

FC Argentan (4-3-3) : Catherin – Buchery, Ossohou, Moinon (Al-Droubi, 61e), Dambrune (Férard, 45e) – Guichard, Bayer, Quandieu – Champain, Tiendrebeogo, Blavette. Entraîneur : Nicolas Lange.

Revivez la démonstration des Léopards de Saint Georges face au FC Argentan