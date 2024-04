Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

En ce week-end de Pâques, quelques jolies pépites ont pu être filmées et proposées sur le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants. Asseyez vous confortablement, car vous risquez bien de tomber à la renverse !

1/ Hostun vs Saint Barthélémy Grozon

Dans la hiérarchie des trucs les plus kiffants sur Terre, les buts de gardien doivent facilement être Top 10 toutes catégories confondues. Mais ceux-ci montent directement sur le podium lorsqu’ils sont inscrits depuis leur propre surface. En voici un bien bel exemple, avec ce long dégagement du gardien d’Hostun qui vient tromper un portier adverse trop avancé. Le vent mériterait bien d’être crédité d’une passe décisive.

2/ FC Bonson St Cyprien vs PSM Foot

Les contrôles aériens du talon et les demi-volées étant des gestes techniques difficiles à maîtriser, on peut affirmer qu’enchaîner les deux relève du génie. Après avoir inscrit un golazo tout droit issu des plages de Copacabana, le buteur de PSM Foot ne s’est pourtant contenté que d’une célébration modeste. Peut-être que le placement approximatif du gardien l’a forcé à relativiser son exploit.

3/ Launois FC vs Pixien FC

Le saviez-vous ? Juninho est récemment sorti de sa retraite pour disputer un match avec le Pixien FC. C’est en tout cas la rumeur qui circule dans les Ardennes depuis que ce superbe coup franc a été inscrit. Une frappe puissante qui rentre à l’aide de la barre.

4/ SC Montmirail vs ES de Fagnières

Le passage de Zlatan Ibrahimović en Ligue 1 a motivé autant de gamins à chausser les crampons qu’à se mettre au taekwondo. Cet attaquant de Montmirail a ainsi été capable de lever sa jambe plus haut que quiconque pour reprendre le ballon dos au but et lober le gardien adverse. En voilà un qui n’aura pas volé son surnom de Zlatan dans le vestiaire.

5/ Péronne Futsal Club vs Amiens Etouvie

Difficile de savoir ce qui procure le plus de plaisir entre un petit pont et un but du pied gauche. Ce joueur d’un club de futsal d’Amiens ne voulait visiblement pas trancher et a, à la place décidé, d’enchaîner les deux. Le geste semble être tellement bien exécuté qu’il paraît presque violent. D’après la mairie locale, le défenseur ne sait toujours pas comment il s’appelle depuis.