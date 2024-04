Il sort un fusil pendant un match de district

Ivan Savvidis continue de faire des émules.

Dans le foot amateur, la violence ne surgit pas toujours là où on l’attend. À Sahune, un petit village de 312 habitants situé dans la Drôme provençale, une rencontre de D4 du district du Grand Vaucluse a failli tourner au drame. Dimanche dernier, face au RCB Bollène, et alors que le match ne représente pas d’enjeu sportif majeur, selon les informations de La Provence, les esprits s’échauffent en raison de vilains gestes à répétition sur le pré, assortis de provocations des deux camps. Dès le coup de sifflet final, un supporter de Sahune court chercher son fusil de chasse dans sa voiture, avant de le brandir en l’air et de vociférer : « Venez ! Je vais vous tirer dessus ! » Selon les propres dires de l’individu, l’arme était chargée, ce que les gendarmes contestent formellement. En tout cas, aucune cartouche n’a été tirée.

Du côté de Bollène, le secrétaire général du club Nabil El Foulami affirme que l’homme a visé ses joueurs : « On fait du foot, sortir une arme sur un terrain, c’est inadmissible. On fait ça pour la passion et plus ça avance, moins on a envie de le faire. » En face, Henri Graugnard, président de Sahune, répond ne pas accepter « qu’ils se placent en moralistes. Ce qu’ils ont fait sur le terrain, ce n’était pas mieux », faisant référence à un joueur adverse expulsé en seconde période après avoir « agressé l’arbitre », et ajoutant que ses joueurs auraient été traités de « sales blancs », de « mangeurs de cochon » et de « paysans ». « Dans un village de 300 habitants où il est difficile de maintenir une équipe, ça n’intéresse pas les joueurs de venir pour se faire frapper et insulter. »

Au moins, sur ce point-là, ils sont d’accord : la violence dans le foot, c’est vraiment nul.

