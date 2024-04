Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

À tous les fans de buts incroyables inscrits depuis des champs de patates, voici comme chaque semaine la sélection des plus belles réalisations du week-end, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants. Entre retournée acrobatique, coup franc et frappe du milieu de terrain, il y en aura pour tous les goûts !

1 / FC Semoy vs PITHV/Dadon

Mieux qu’un Ballon d’or, mieux qu’une Coupe du monde, est-ce que le Graal du football ne serait pas de donner son nom à un geste ? Ce joueur du FC Semoy rend ici hommage à Rabah Madjer avec cette réalisation du talon parfaitement exécutée. Désormais, on appellera ça une « Semoy » ici.

En voilà un qui a grandi avec les compilations de Juninho. Ce joueur de Bogny parvient ici à nettoyer la lucarne sur coup franc depuis un angle pourtant pas évident. Ça rappelle un certain Barça-OL de 2009.

Amateur de patates du milieu de terrain, voici un petit bijou rien que pour vous. Ce joueur de l’Étoile Sportive Saint Léonard balance ici une demi-volée de 35 mètres qui s’envole très haut dans les airs pour finir hors de portée du gardien. Le genre de but qu’on rêve tous de mettre dans une vie.

4 / US Barroise vs AS Routot

Le mot « zlataner » a beau être démodé depuis 2014, il y a certains contextes bien particuliers qui donnent quand même envie de le ressortir. C’est notamment le cas ici, avec cette reprise acrobatique juste bluffante d’un joueur de Routot. Ça part directement dans la sélection pour le prochain prix Puskás.

5 / ES ST Ouen de Breuil vs FC Offranville

Une petite taille, une barbe, une belle patte gauche, un maillot rose, un contrôle délicieux et une passe qui l’est tout autant : donnez à cet homme le Ballon d’or du football amateur pendant 5 saisons d’affilée, s’il-vous-plaît.

