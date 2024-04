Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

En ce week-end du 6 et 7 avril, les meilleurs buts du week-end ont pu être filmés et proposés sur le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants. Rincez-vous la nuque par avance, c’est une série de bastos et de lobs à distance qui vous a été concoctée cette semaine.

1/ US Palladuc vs RAS Beauregard-l’Évêque

Les commentateurs improvisés de Palladuc avaient déjà annoncé la venue imminente d’un golazo avec leur accent brésilien approximatif : une demi-volée lointaine, sans se poser de question, qui vient tromper un gardien pas attentif.

2/ Sud Champagne FC vs Bussières Poinson

Alors qu’on était en train d’assister à une série de contrôles de balle à ne montrer dans aucune école de football, un joueur de Bussières Poinson a décidé de remettre les points sur les i d’une superbe frappe qui s’en va transpercer les filets. En revanche, est-ce qu’on peut ouvrir le dossier de cet affreux maillot jaune et vert ?

3/ US Le Crotoy vs Vron US

Après une relance du gardien qui aurait sans nul doute causé un infarctus à Pep Guardiola, ce joueur de Vron a décidé de punir le portier à distance, avec cette ogive balancée des 35 mètres, impossible à stopper. On espère que le malheureux gardien a payé une tournée à ses coéquipiers après le match pour se faire pardonner.

4/ AS Merpins vs ETS Linars

La perfection n’existe pas, mais ce lob de l’ETS Linars s’en rapproche quand même sacrément : un tir lointain qui s’envole très haut pour finir juste sous la barre transversale. Le petit « Oh le bâtard » entendu au moment de la frappe lui rajoute une vraie dose de charme.

5/ US Gontaud vs Virazeil-Puymiclan

Une frappe enroulée de ce calibre, on veut bien en voir tous les jours de la semaine. On remercie donc chaleureusement ce joueur de Virazeil-Puymiclan. Changez les maillots des deux équipes et le stade, et vous aurez le but de Philippe Coutinho contre la Suisse en 2018.

Ligue des champions : une Superligue au quart de tour