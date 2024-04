Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

C’était bien beau PSG-Lyon ou le Clásico espagnol, mais les meilleurs buts du week-end sont bien à découvrir sur le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants. Attachez vos ceintures : entre les dribbles en zigzag, les gestes aériens et les missiles télécommandés, ça va aller dans tous les sens.

1/ Chaumont FC vs SMC Marnaval

On a tous déjà vu ces vidéos de Messi gamin qui dribble quatre gosses sur un champ de patates pour aller planter un but. Ici, ce joueur des U15 du FC Chaumont fait la misère à trois de ses adversaires avant de terminer en douceur face au but vide. Le jour où il aura percé au Barça, vous pourrez dire que vous aurez vu cette vidéo ici en premier.

2/ SC Saint-Nicolas vs US Biache Football

Une course à toute vitesse, un crochet parfait pour mettre son vis-à-vis dans le vent et une frappe chirurgicale vers le petit filet : on soupçonne ce grand attaquant des U15 du SC Saint-Nicolas de ne pas être un humain, mais bien un cyborg configuré pour terroriser les rectangles verts. Sarah Connor peut trembler.

3/ Étoile Sportive Saint-Léonard vs US Marquise

Il y a certaines frappes qu’on tente plus de 100 fois dans une vie, mais dont on n’oublie jamais la seule fois où elle rentre. Dans quelques années, ce joueur de l’Étoile Sportive Saint-Léonard racontera avec nostalgie à ses gosses cette frappe de 30 mètres qui est rentrée à l’aide de la barre transversale. Et cette fois, il y aura la vidéo pour prouver que c’est bien arrivé.

4/ FC Saulzoir vs RC Roueulx

Ce joueur du FC Saulzoir en avait marre de voir ses coéquipiers enchaîner les tirs mollassons et les défenseurs adverses être incapables de ressortir proprement. Il a donc décidé de terminer le jeu d’un surprenant retourné acrobatique. En voilà un qui a certainement dû demander sa promotion vers un club d’une division supérieure.

5/ AS du Dolon vs FC Plateau Ardéchois

Les rageux diront que c’était un coup de chance, ce joueur du FC Plateau Ardéchois n’en aura que faire : il avait bien calculé la trajectoire de son coup franc de 40 mètres selon la position des défenseurs et du gardien. On a le compas dans l’œil ou on ne l’a pas.