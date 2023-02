OGC Nice 3-0 AC Ajaccio

Buts : Dante (3e) et Brahimi (69e, 90e).

Le show Didier Digard continue !

Après Lille, Lens et Marseille, les Aiglons ont enchaîné un quatrième succès de rang en Ligue 1 ce vendredi et un sixième match sans défaite. Sa victime ajaccienne, relégable au coup d’envoi, a rapidement concédé l’ouverture du score sur un corner joué à deux entre Terem Moffi et Badredine Bouanani. En bon capitaine, Dante a bénéficié du centre pour propulser le ballon au fond des filets corses d’une belle volée du pied gauche (1-0, 3e). Passeur décisif sur le premier but du Gym, Bouanani a touché la transversale de Benjamin Leroy sur un nouveau centre dangereux (39e). De son côté, l’ACA a tenté de réagir par Mounaïm El Idrissy juste avant la pause, mais la tête de l’attaquant s’est éloignée du cadre après une parade de Kasper Schmeichel (42e).

En deuxième période, la reprise de Riad Nouri a contraint Schmeichel à un autre arrêt (54e), mais les visiteurs n’ont pas retenu la leçon d’une défense trop laxiste sur un corner adverse tiré à deux. Résultat des courses : les entrants Sofiane Diop et Billal Brahimi ont combiné et le dernier cité a envoyé un puissant tir enroulé du pied gauche pour tromper Leroy et creuser l’écart (2-0, 69e). Sereine, la défense azuréenne a gardé sa cage inviolée pour la quatrième fois en six rencontres depuis l’arrivée du studieux Digard. Et cerise sur le gâteau, Brahimi s’est offert le premier doublé de sa carrière en Ligue 1 d’une splendide frappe issue de son pied gauche dévastateur (3-0, 90e).

Logique vainqueur, Nice remonte à la septième place, à trois points de Rennes, cinquième. Mais qui va stopper cette marche en avant niçoise ?

OGC Nice (4-3-3): Schmeichel – A.Mendy, Dante, Todibo, Lotomba – Ramsey (Rosario, 85e), K.Thuram (Diop, 67e), Boudaoui (Ndayishimiye, 66e) – Bouanani (B.Brahimi, 66e), Laborde (Barkley, 78e), Moffi. Entraîneur: Didier Digard.

AC Ajaccio (4-4-2): B.Leroy – Youssouf, Gonzalez, Avinel, Alphonse (Khelifa, 82e) – Barreto (Puchherrantz, 82e), Chabrol, Vidal, Bayala (Levine, 82e) – Nouri (Hamouma, 74e), El Idrissy (Djitté, 75e). Entraîneur: Olivier Pantaloni.