Benoît Badiashile, si proche et en même temps si loin

Liverpool Chelsea Premier League

Tout semble si loin maintenant. Et pourtant… Il y a à peine un an, Thomas Tuchel bricolait – plutôt bien d’ailleurs – avec Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Malang Sarr et les deux seuls rescapés de ce changement d’entraîneur sur le banc de Chelsea : Trevoh Chalobah et Thiago Silva. Cette saison, marquée notamment par l’arrivée de Graham Potter en septembre dernier et la fin de l’ère de l’oligarque russe Roman Abramovitch, sanctionné en raison de la guerre en Ukraine et forcé de vendre le club londonien, la charnière des Blues a changé de visage. Et l’arrivée récente de Benoît Badiashile présage un avenir radieux, sans pour autant balayer toutes les questions autour de cette étrange gestion.

Réussir le grand saut…

Parvenir à faire tourner tous les regards sur soi pour une première à Stamford Bridge n’est pas chose aisée. Surtout quand le rendez-vous ouvre ses rideaux sur un hommage, celui à Gianluca Vialli, ancien joueur et entraîneur de Chelsea décédé plus tôt ce mois-ci, et une belle surprise, celle de l’arrivée en grande pompe de Mykhaïlo Mudryk pour 100 millions d’euros, venu se présenter à ses nouveaux supporters avant de regarder le match depuis une loge de l’enceinte londonienne. Mais en 90 minutes et au terme d’une première solide sous ses nouvelles couleurs, Benoît Badiashile a réussi à faire ce petit exploit face à Crystal Palace. Aligné aux côtés de Thiago Silva, l’ancien Monégasque a déroulé au pied (97% de passes réussies), pris les commandes dans les airs (85% des duels remportés), ne s’est pas fait dribbler une seule fois (quatre tacles réussis sur quatre) et a grandement permis aux Blues d’ajouter un nouveau clean sheet au compteur, le septième en dix-neuf matchs de championnat. « Il a réussi tout ce qu’il a entrepris. C’est une bonne première pour lui, a félicité Graham Potter après ce court succès (1-0). Kalidou Koulibaly a beaucoup joué ces derniers temps, il avait besoin de se reposer, et Benoît a répondu présent. Il va tranquillement s’adapter à la Premier League. C’est un jeune joueur qui va sans nul doute s’améliorer avec le temps. » La question est désormais de savoir si le Français de 21 ans peut faire plus que dépanner.

… pour mieux reculer

Depuis le 5 janvier dernier, Badiashile est venu s’ajouter aux options défensives de Potter à ce poste, composé jusqu’alors de Wesley Fofana, Koulibaly, Chalobah et l’infatigable Monstro. Si l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain semble être indéboulonnable, qui sera son partenaire devant Kepa Arrizabalaga pour la suite de la saison, à commencer par Liverpool ce samedi midi ? Potter, le décisionnaire final, botte en touche : « Nous verrons. L’objectif est déjà que Benoît s’acclimate à ce nouveau championnat. » Peu d’entraîneurs peuvent se targuer d’avoir des choix si dorés. Arraché aux yeux de nombreux concurrents européens l’été dernier contre un chèque de 38 millions d’euros, Koulibaly semble être la meilleure option. Devrait s’installer sur le banc l’ancienne pépite de Leicester et ses 80 millions, sur le retour après une lourde blessure au genou en novembre dernier, et donc Badiashile. Autant d’argent déboursé pour renforcer la touche ? « Plutôt pour assurer la suite, répond Potter, toujours en conférence de presse, sachant que le Double B est lié au club pour sept saisons et demie. C’est bien de pouvoir ajouter ces grands talents à notre équipe, mais encore faut-il prendre les bonnes décisions et les aligner de la bonne manière. » Alors oui, elle semble loin l’époque où Chelsea posait un gros chèque sur la table pour attirer des joueurs permettant d’avoir des résultats immédiats. Mais non, dépenser sans compter et s’offrir des joueurs au contrat de longue durée pourrait bien avoir ses limites. Quid de se coltiner des joueurs extrêmement coûteux pendant de nombreux hivers même si ces derniers n’ont plus le niveau escompté ? À terme, les dirigeants pourraient aussi voir d’un mauvais œil les choix de leur entraîneur, préférant envoyer les deux Frenchies aux 118 millions sur le banc. La gestion et le fait d’empiler des défenseurs centraux trop chers laissent planer des doutes. Bien que talentueux, les deux Français pourraient donc laisser passer leur tour cette saison. Le sacré coup de balai de Potter attendra. Pas sûr toutefois que les dépenses s’arrêteront.