Bamba Dieng et l’OM : tout reste à écrire

Lors de sa dernière titularisation en Coupe de France contre Hyères, Bamba Dieng a couru, glissé, raté une énorme occasion, puis enfin marqué. Bref, du Bamba Dieng dans le texte : à boire et à manger, pas mal à croquer et une digestion incertaine pour les supporters. Faut-il s’enthousiasmer du but marqué ou regretter le déchet, récurrent, sur les autres occasions ?

Peut-être que dans cette ville un peu populaire, un peu pauvre, on aime ces outsiders qui grandissent avec le club, avec les supporters.

Nicolas, supporter marseillais et Bamba-enthousiaste, sait déjà ce qu’il retient de ce match : « Je trouve un peu cruel de se focaliser sur ce qu’il fait mal parce que lorsque l’on connaît un peu le football, on voit directement les qualités qu’il peut avoir. Il se procure toujours des occasions, j’ai l’impression qu’il a des qualités naturelles, difficiles à acquérir, mais des défauts que l’on peut corriger avec du travail. » Puis à 35 ans, dont plus de 20 passés autour du boulevard Michelet, Nicolas connaît la valeur d’une belle histoire potentielle dans ce club : « Il y a cet attachement parce qu’on a eu à l’OM beaucoup d’histoires de joueurs inconnus ou partant de rien, ayant grandi avec nous. Peut-être que dans cette ville un peu populaire, un peu pauvre, on aime ces outsiders qui grandissent avec le club, avec les supporters. Ça nous avait fait pareil, avant de mal tourner, avec Valbuena par exemple. » Le potentiel du joueur et de la belle histoire qu’il constitue est indéniable. C’est la confirmation qui se fait attendre…

Belle histoire ou belle plus-value ?

L’été désastreux qu’il a vécu a tout retardé d’au moins six mois. Est-il coupable de ces atermoiements estivaux ? Au club, personne n’hésitait alors à expliquer en « off » qu’il ne travaillait pas assez à l’entraînement ou ne voulait pas prolonger. En « on » , le discours était un peu affiné par Longoria début septembre : « Nous sommes généralement dans une position économique confortable. Elle le serait encore plus si la vente de Bamba Dieng s’était réalisée. Surtout parce qu’il s’agissait d’une plus-value nette sur notre bilan avec un joueur acheté plus ou moins 300 000€. » Comme souvent, la vérité se situe entre le « on » , le « off » et les déclarations de Cédric Bakambu sur le sujet (« Longoria, il s’est dit :« Il ne veut pas partir, donc on va lui mettre la pression. »À l’entraînement, je jouais arrière gauche ou arrière droit. Je ne me plaignais pas, car il y avait aussi Bamba. Ce qu’il subissait, c’était un truc de fou. J’ai préféré partir. Mais finalement, il n’y a pas de gagnant… » Cédric Bakambu, Zack en roue libre, novembre 2022). Toujours est-il que l’attaquant sénégalais est finalement resté dans l’effectif marseillais et a désormais un « on » (il travaille bien à l’entraînement) et un « off » (prolongation de contrat en bonne voie) positifs.

Pourtant revenu en bonne forme physique, Dieng joue toujours très peu, au grand dam de sa fan base. Il faut dire que le titulaire du poste est son ancienne idole de jeunesse, un certain Alexis Sánchez. Le Chilien est un rouage essentiel du jeu de l’équipe, lorsque le Sénégalais reste une option supplémentaire à disposition quand il faut faire mal dans la profondeur. Comme sous Sampaoli… Il est temps pour l’ancien pensionnaire de Diambars d’étoffer son jeu, de devenir utile à l’équipe, même lorsqu’il n’y a aucune profondeur dans la rencontre. « Dieng est très jeune, il est sur la bonne voie, expliquait lundi dernier Igor Tudor en conférence de presse. Il a une grosse marge de progression. Il attaque très bien les espaces, mais il essaye encore de s’améliorer sur des choses que l’on travaille ensemble, la protection du ballon, être plus serein devant les cages, ne pas toujours frapper fort. Il est très concentré, il travaille bien, c’est très positif. » À bientôt 23 ans, bien installé dans l’équipe première, débarrassé de ses soucis hors terrain, il est l’heure pour lui d’abandonner le costume d’espoir…