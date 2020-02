Arsenal vient à bout d'Everton

Grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyag, Arsenal a fini par venir à bout d'une tenace équipe d'Everton après avoir été mené dès la première minute. Les Gunners de Mikel Arteta remontent à la neuvième place, à quatre points des places européennes.

Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Bellerín, Mustafi, Luiz, Kolašinac (Saka, 18e) - Ceballos (Torreira, 76e), Xhaka - Pépé, Özil (Guendouzi, 82e), Aubameyang - Nketiah. Entraîneur : Mikel Arteta.



Everton (4-4-2) : Pickford - Sidibé, Holgate, Mina, Baines - Sigurdsson, Schneiderlin (Gomes, 59e), Delph (Kean, 82e), Iwobi (Bernard, 60e) - Richarlison, Calvert-Lewin. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

C'est une malédiction qui rappellerait presque celle des Marseillais en terres bordelaises. 24 saisons consécutives qu'Everton se déplace à Arsenal et n'en ramène pas mieux qu'un match nul ou une défaite. Une série qui s'est aggravée ce dimanche, donc, avec une défaite 3-2 dessur la pelouse de l'Emirates.Tout avait pourtant très bien commencé pour les hommes d'Ancelotti : 50 secondes au chronomètre, David Luiz repousse déjà maladroitement un coup-franc botté dans la surface, et que Dominic Calvert-Lewin ne se gêne pas pour reprendre d'un superbe retourné (1-0, 1). À défaut d'être très ultra-rassurante dans la besogne défensive, lades Gunners se rattrape rapidement en se montrant très précieuse dans la construction, pour permettre aux hommes d'Arteta de revenir dans le match. Saka, préservé au coup d'envoi mais entré à la place de Kolašinac blessé, déclenche un brillant appel côté gauche et adresse un centre parfait à Nketiah, pour une finition aérienne pleine de classe (1-1, 27). Six minutes plus tard, c'est David Luiz, fautif sur le premier but, qui trouve Pierre-Emerick Aubameyang en profondeur, lequel ajuste tranquillement Jordan Pickford (2-1, 33).Une première période si mouvementée ne pouvait pas se terminer sans un dernier petit coup de mou côté, qui encaissent encore un but évitable par Richarlison juste avant le break, une nouvelle fois sur coup de pied arrêté (2-2, 45+4). Mais à sa fébrilité défensive, cet Arsenal d'Arteta arrive souvent à prouver une solidité dans le mental. Et si Everton avait ouvert la marque après 50 secondes en première période, il n'en a fallu que 25 en seconde à Aubameyang pour inscrire un doublé, et remettre Arsenal en tête (3-2, 46). Un avantage que, cette fois-ci, Arsenal ne laissera pas filer. À noter, également, les grands retour sur les terrains d'André Gomes, trois mois après sa terrifiante blessure contre Tottenham. Il aurait sans doute préféré un autre résultat pour fêter ça. Mais pour Everton, il faudra au moins attendre la saison prochaine pour briser la malédiction du Nord de Londres.