Arsenal terrasse Chelsea, City retrouve son trône

Par Fabien Gelinat

Inquiétant après trois défaites de rang et avant une fin de championnat décisive pour tenter d'accrocher une première qualification en Ligue des champions depuis 2016, Arsenal a frappé un grand coup en s'imposant sur la pelouse de Chelsea (2-4), en match en retard de la 25journée de Premier League. Privés entre autres de Thomas Partey, Kieran Tierney et Alexandre Lacazette, lesn'ont pour autant pas baissé les yeux face au champion d'Europe et prennent même les devants au quart d'heure de jeu, Eddie Nketiah profitant d'une grosse erreur d'Andreas Christensen avant de tromper Edouard Mendy. Malgré l'égalisation rapide de Timo Werner, sur une frappe déviée qui surprend Aaron Ramsdale, les hommes de Mikel Arteta reprennent les devants sur une action estampillée Arsenal : remontée de balle de Granit Xhaka qui balade au passage Mason Mount et Romelu Lukaku, puis les bambins Martin Ødegaard, Bukayo Saka et Emile Smith-Rowe, ce dernier étant à la conclusion, qui laissent parler leur talent. Totalement débridée, la rencontre s'emballe un peu plus après l'égalisation dans la foulée de César Azpilicueta sur un caviar de Marcos Alonso. Lescraquent finalement en seconde période sur un but plein de réussite et d'envie de Nketiah, puis sur un penalty obtenu et transformé en fin de rencontre par Bukayo Saka. Comme souvent cette saison lorsqu'on ne les attend plus, lessurgissent de nulle part et restent candidats à la C1.Le chassé-croisé entre Liverpool et Manchester City se poursuit au sommet de la Premier League. 24 heures après la démonstration de Liverpool face à Manchester United , Manchester City a répondu en patron face à Brighton (3-0), ce mercredi à l'Etihad Stadium. Après 45 premières à ronronner, lesont passé la seconde au retour des vestiaires. Riyad Mahrez, profitant avec réussite d'un énorme travail de Kevin De Bruyne, puis Phil Foden, sur un corner de son collègue algérien et lui aussi en réussite sur son tir, portent deux coups fatal sur la tête des. À l'abri, les Citizens terminent proprement le travail en fin de rencontre sur une belle frappe de Bernardo Silva à vingt mètres des buts adverseLesau bord du gouffre.À quelques minutes près, c'est une quatrième défaite en six journées qui se profilait pour Everton, face à Leicester en match en retard de la 18journée. Mais après avoir passé toute la rencontre à courir après le score, lesont finalement sauvé un point ce mercredi grâce à l'inévitable Richarlison, un brin de réussite et beaucoup de détermination. Harvey Barnes avait pourtant rapidement mis lesdevant en étant à la conclusion d'une action collective pour glisser le cuir dans les filets de Jordan Pickford. Malgré plusieurs opportunités, dont un énorme loupé de Richarlison en première période, lesn'ont jamais abandonné et sauvent un point capital dans la course au maintien. Avec quatre points d'avance sur la zone de relégation, le spectre d'une descente en Championship reste cependant très présent alors que le résident de Goodison Park n'a plus visité l'échelon inférieur depuis la saison 1954-1955 (seul Arsenal est dans l'élite depuis plus longtemps en Angleterre), une époque où la Premier League était bien loin d'exister.Si l'argent ne fait pas le bonheur, il est néanmoins très utile pour se maintenir en Premier League.Véritable épouvantail de la deuxième partie de saison en Premier League, Newcastle a encore frappé ce mercredi en matant Crystal Palace (1-0), ce mercredi à St James' Park, en match en retard de la 30journée. Un succès mérité pour desentreprenants (dix tirs à un à la pause) et qui punissent lesà la demi-heure de jeu grâce à un Miguel Almirón maniaque au point d'arracher la toile d'araignée de la lucarne de Vicente Guaita. Le sursaut d'orgueil des hommes de Patrick Vieira dans le second acte étant insuffisant, Newcastle a désormais (presque) mathématiquement le maintien en poche et peut déjà se projeter avec optimisme sur la saison prochaine, où les attentes seront grandes.