Arsenal et Lacazette s'imposent facilement

Sheffield United (3-5-2) : Ramsdale - Ampadu, Egan, Stevens - Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Osborn - Burke (Brewster, 64e), McGoldrick (McBurnie, 64e ; Mousset, 83e). Entraîneur : Paul Heckingbottom.





Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Chambers, Holding, Marí, Xhaka - Partey, Ceballos - Pépé, Saka (Willian, 69e), Martinelli (Elneny, 83e) - Lacazette (Nketiah, 89e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Face à un adversaire qui a déjà neuf orteils et demi en Championship, Arsenal n'a pas laissé passer l'occasion de se relancer sur la pelouse de Sheffield.Un résultat convaincant, qui porte le sceau d'Alexandre Lacazette. Capitaine en l'absence d'Aubameyang, l'attaquant a réalisé un grand match et montré la voie à ses coéquipiers face à la lanterne rouge de Premier League. Présent dans le cœur du jeu et impliqué sur les séquences défensives comme offensives (32, 35, 43), le Français a également permis auxd'ouvrir le score, se trouvant à l'origine et à la conclusion d'un superbe mouvement à trois avec Saka et Ceballos. En grande forme depuis plusieurs semaines, l'ancien Lyonnais a ensuite été proche d'aggraver le score en début de seconde période (55), puis a parachevé son œuvre d'un duel gagné face au gardien desRamsdaleavant de sortir quelques instants plus tard.Dans le sillage de l'ex-Rhodanien, Martinelli a également été très remuant et récompensé de son travail par un but d'opportuniste après une frappe de Pépé repoussée par le portier adverse. Une soirée qui aurait pu être parfaite pour les Londoniens, qui enregistrent leur premierdepuis quinze matchs, si Bukayo Saka n'était pas sorti sur blessure après un contact avec Brewter (69).Les trois points en poche, Arteta et ses hommes peuvent désormais se focaliser sur le quart de finale retour de Ligue Europa contre le Slavia Prague.