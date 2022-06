MLB, avec JB

Comment dit-on « coup de pression » dans la langue de Shakespeare ?En conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur desGareth Southgate n'a pas hésité à lancer un avertissement inquiétant à Jadon Sancho (22 ans) et Marcus Rashford, à seulement cinq mois de la Coupe du monde au Qatar : selon lui, les deux joueurs ontpour s'inviter à la fête. Privés de C1 la saison prochaine, Sancho et Rashford pourraient être plus frais que certains afin d'aider l'équipe nationale, mais Southgate n'a pas été totalement convaincu par cet argument :, avait lâché le sélectionneur anglais fin mai(de la Coupe du monde)Auteurs d'une saison plus que décevante, les deux Mancuniens ont de nouveau été snobés pour les quatre matchs de Ligue des nations en ce mois de juin. Depuis la tragique finale de l'Euro lors de laquelle ils avaient raté leur tir au but avant d'être victimes d'attaques racistes , Rashford a disparu des radars, et Sancho, absent des matchs de septembre pour blessure, a seulement été appelé en octobre 2021 (pour une apparition face à Andorre).Il ne restera qu’une seule fenêtre internationale aux deux Diables rouges, en septembre, avant que Southgate ne nomme l'équipe qu'il emmènera au Moyen-Orient.