Angers surprend Strasbourg aux tirs au but, Montpellier prend la porte à Pau

Les résultats :

Il était temps que ça se termine, à Strasbourg.Le duel entre les deux vilains petits canards de Ligue 1, Strasbourg et Angers, a fini par tourner à l'avantage des visiteurs, à l'issue d'une séance de tirs au but qui aura vu Lebo Mothiba réussir une panenka, Nabil Bentaleb taper la barre, tandis que Jean-Ricner Bellegarde et Gerzino Nyamsi ont échoué face à Paul Bernardoni (). Les deux équipes se sont partagées les périodes de domination, mais surtout de stérilité. Mieux physiquement, les Angevins se sont heurtés à Matz Sels, mais prennent un avantage psychologique, un mois et demi avant de revenir à la Meinau pour espérer sauver leur peau dans l'élite. La vraie surprise du début de soirée est venu du Béarn, où Pau a piégé Montpellier grâce à ses contres (). Crucial côté droit avec ses déboulés, Erwin Koffi est à l'origine du premier but de Mons Bassouamina, sur un centre fort au premier poteau. En dépit de l'égalisation de Valère Germain, de la tête, Koffi sort une deuxième fois de sa boîte, et Maxime Estève passe tout près de marquer contre son camp. À la parade, Bingourou Kamara, ne peut rien devant Mayron George, qui traînait en seconde lame. Galère, la saison du MHSC.À Charléty, le Paris FC a fait ce qu'il ne sait plus faire depuis août en Ligue 2 : gagner à domicile (). La victime du soir ? Valenciennes, troisième défense de l'antichambre. Si l'ouverture du score est à mettre à l'actif de VA, sur un penalty de Jason Berthomier consécutif à une main de Loup Diwan Guehot, le PFC n'a pas tardé à répondre, toujours dans le même exercice. La faute initiale semblait en dehors de la surface, mais Warren Caddy transforme aussi son penalty, en le bottant à bonne hauteur. Meilleurs dans l'utilisation des ballons, les Parisiens sont récompensés après la pause, lorsque le pied gauche de Paul Lasne trouve Mehdi Chahiri au point de penalty. Le break définitif sera pour Morgan Guilavogui, bien servi par Alimani Gory. Enfin, Nîmes s'en est remis aux exploits de Lucas Diaz (quatre parades clés), habituel remplaçant, pour avoir le droit de disputer une séance de tirs au but au stade des Alpes. Mais après des échecs à répétition, Abdoulie Sanyang a délivré Grenoble à la, suite à un une-deux avec Loïc Nestor ().Montpellier-Nîmes, derby d'éliminés.