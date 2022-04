Alphonso Davies : « Imagine tu es Ronaldo et Maguire est ton capitaine »

« Imagine being Ronaldo and Harry Maguire is your captain » Ain’t no way pic.twitter.com/WZjwr04jJ4 — ???? (@LJxmes) April 8, 2022

Non je rigole. Mais imagine quand même...Harry Maguire absent et Bruno Fernandes sur le banc, Ralf Rangnick avait décidé de faire de Cristiano Ronaldo son capitaine face à Wolverhampton le 3 janvier dernier (défaite 1-0). Une première pour le quintuple Ballon d’or depuis le 19 mars 2008 et une rencontre face à Bolton. Depuis, l’ancien défenseur de Leicester a repris les rênes. Et en plus d’affoler chaque week-end la majorité des médias britanniques, cette hiérarchie a fait réagir Alphonso Davies.Au moment d’obtenir Harry Maguire dans un Pack sur, le pensionnaire du Bayern Munich n’a pas mâché ses mots., balance Alphonso Davies sur sa chaîne. La manette de la console à la main, le Canadien aimerait bien voir le Portugais capitaine de Manchester United.[joueurs desManchester United se déplace à Everton ce samedi après-midi et il y a peu de chances que le coup de gueule de Davies change quelque chose.