Ali Daei : « J’ai en fait marqué 111 buts »

VLU

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Compte d’apothicaire et machine de guerre.Jusque-là, l’histoire était simple : Ali Daei était recordman du nombre de buts marqués en sélection nationale et en matchs officiels, avec 109 pions inscrits avec l’Iran entre 1993 et 2006 (149 sélections). Et, à la faveur de son doublé face à la France le 23 juin (2-2), Cristiano Ronaldo avait normalement rattrapé l’international iranien en tête de ce classement. Or, deux unités auraient été retranchés au total d’Ali Daei : un doublé contre l’Afghanistan lors des Jeux asiatiques 2002 a en effet été comptabilisé par la FIFA comme une sélection olympique et non comme une sélection officielle. «» , a-t-il conclu dans les colonnes d’Beau joueur, Ali Daei a ceci reconnu que son record n’allait plus faire long feu. «, a-t-il affirmé.» En parlant de record, la machine de guerre portugaise aura l’occasion de définitivement mettre un terme au compte d’apothicaire face à Belgique, ce dimanche soir, à l'occasion des huitièmes de finale de l'Euro.On n’aimerait pas être à la place de la Belgique.