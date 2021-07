Alcorcón : la zizanie de Roman Zozulya

Annoncé à l’AD Alcorcón, en deuxième division espagnole, Roman Zozulya a vu son transfert être annulé par l’association de supporters du club. La raison ? Les supposées accointances entre l’attaquant et les mouvements néo-nazis ukrainiens.

Fin de non-recevoir

Un passif bien chargé

Par Adel Bentaha

Le mercato à peine entamé en Espagne, les médias officialisaient déjà l’accord entre l’Agrupación Deportiva Alcorcón et Roman Zozulya en provenance d’Albacete. Un renfort supplémentaire pour le secteur offensif, qui souhaite alors décrocher le maintien pour une douzième saison consécutive en Segunda División. Quelques jours plus tard, ces prérogatives sportives sont pourtant balayées. En cause ? La recrue finalement pas vraiment recrutée, à cause de ses appartenances politiques.Le 26 juillet dernier, la Federación de Peñas de l’AD Alcorcón - emmenée par son groupe majeur à l'identité antifasciste, la Sección Petak - publie un communiqué vindicatif et sans équivoque concernant l’arrivée de Roman Zozulya :Car malgré une démarche simpliste en apparence, les faits reprochés à l’attaquant de 31 ans sont graves. Engagé dans la révolte ukrainienne au cours des conflits armés dans le Donbass, le joueur de 31 ans n’a jamais caché sa fibre patriotique. En 2014, il fonde ainsi la Narodna Armiya (Armée populaire, en français), groupe de soutien apportant une aide logistique aux volontaires de l’armée. Une initiative qui lui vaudra une médaille d’honneur, délivrée par le ministère de la Défense de son pays. Mais ces éléments ne sont en réalité qu’une infime partie des faits reprochés au natif de Kiev. Selon certaines sources, Roman Zozulya serait en fait un fasciste soutenant le Régiment Azov, un groupe paramilitaire et nazi ukrainien.Une accusation ajoutée à sa. Les supporters ont effectivement déterré de nombreux clichés du joueur, posant en tenue paramilitaire décorée de l’emblème du Régiment Azov dont il est un farouche partisan. À ce titre, le buteur est également l’un des plus fidèles alliés d’Ihor Kolomoïsky, ancien propriétaire du Dnipro et partenaire majoritaire du bataillon. Problème, ce fameux « Régiment d’Azov » , membre de la garde nationale ukrainienne, est directement affilié à l’extrême droite locale. Parmi cette panoplie de photographies douteuses, il s’est également fièrement affiché devant une image à la gloire de Stepan Bandera. Considéré comme l’une des figures de l’ultranationalisme des années 1930 et 1940 en Ukraine, Bandera a surtout été l’un des plus proches collaborateurs du IIIReich en Europe orientale. Autant d’éléments à charge, venus rappeler l’aura nauséabonde entourant un homme dans la tourmente.Les supporters d’Alcorcón ne sont, en réalité, pas les premiers à se mettre vent debout contre Zozulya. Les premières salves remontent au 31 janvier 2017 : alors sous contrat avec le Betis, le joueur débarque en prêt au Rayo Vallecano... où les Bukaneros, principal mouvement ultra du club, révèlent plusieurs photos de l’attaquant arborant un T-shirt sur lequel est brodé le Tryzub (armoiries de l’Ukraine) et des vers du poète Taras Schevchenko. Une symbolique souvent reprise par le Právyi Séktor (le Secteur de droite, en VF), un groupement paramilitaire local formé par le sulfureux Andriy Tarasenko peu de temps après la révolte du Maïdan. Contraint et forcé, le Rayo prend ses dispositions en invalidant le contrat, obligeant dès lors l'homme à quitter Vallecas au lendemain de sa signature. Conformément au règlement FIFA et ayant été sous contrat avec le Real Betis puis le Rayo au cours d’une même saison, Zozulya se retrouve privé de football durant plus d'une demi-année. Les pelouses, il ne les foulera qu’au mois de septembre suivant. Mais à Albacete, sa situation empire. Le 23 mars 2019, en déplacement à Lugo, Zozulya connaît une soirée cauchemardesque. Conspué à chaque touche de balle, il est ensuite menacé de mort à plusieurs reprises par une foule s'écriant :La Liga Nacional de Fútbol Profesional ne réagit pas, et le joueur est pris dans l’engrenage. Quelques jours auparavant, ce dernier s’était par ailleurs illustré sur les réseaux sociaux par plusieurs remarques désagréables vis-à-vis du néo-international Júnior Moraes (né au Brésil) :Le 15 décembre, pour son retour au Campo de Fútbol de Vallecas, un nouveau palier est franchi. Face aux sifflets et aux insultes incessantes, la rencontre est arrêtée à la mi-temps et reportée à une date ultérieure. L’affaire dépasse très vite le cadre footballistique, atteignant les plus hautes sphères du gouvernement., s’exclame officiellement le président de la République ukrainienne, Volodymyr Zelensky. Un cas de force majeur, pour un match rejoué le 10 juin 2020, soit cinq mois plus tard (Covid oblige). Malgré le huis clos, Zozulya est accueilli par une banderole géante indiquant quePlus d’un an après, le chapitre 4 de cette triste saga se poursuit donc aujourd’hui à Alcorcón. Et si les dirigeants du club, par la voix de leur président Iván Bravo, n’ont toujours pas réagi, l’avenir de Roman Zozulya s’obscurcit chaque jour un peu plus. Pas illogique.