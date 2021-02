Thomasson et Strasbourg rétrécissent Metz

2

Metz (3-4-1-2) : Oukidja - Bronn, Kouyaté, Boye - Centonze, Maïga, Sarr (Tchimbembé, 37e), Delaine - Boulaya - Vágner (Leya Iseka, 63e), Yade (Maziz, 63e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.



Strasbourg (4-3-1-2) : Kawashima - Guilbert, Mitrović, Djiku, Caci - Aholou, Sissoko, Liénard (Bellegarde, 80e) - Thomasson - Diallo, Ajorque. Entraîneur : Thierry Laurey.

En cette Saint-Valentin, sur les conseils d'Alain Souchon , Grenats de Metz et Blanc et Bleu de Strasbourg se sont retrouvés pour laver leur linge sale entre voisins. Et c'est un doublé d'Adrien Thomasson qui a permis aux visiteurs de vaincre leur rival pour la première fois depuis 13 ans...Un derby est toujours un rendez-vous coton. Ultra-dominateurs et pas vernis sur cette tête décroisée de Habib Maïga détournée par Eiji Kawashima (5), les Messins se mettent pourtant rapidement au chaud avec un contre supersonique mené par Pape Ndiaga Yade, à la suite d'un corner alsacien, et conclu par Thomas Delaine. L'arrière gaucher trouve la clé avec un petit ballon piqué du droit, touché par Kawashima, et qui pénètre au ralenti dans la cage avec l'aide du poteau. Mais ce travail de sape est détricoté à la demi-heure de jeu par Thomasson, trouvé malicieusement par Jean-Eudes Aholou dans la surface pour déchirer le rideau défensif mosellan. Un but qui ressemble étrangement à celui inscrit au match aller par le meneur strasbourgeois.Le second acte est en revanche bien plus terne, les joueurs semblant essorés par l'enchaînement de cinq matchs en quinze jours. Seuls le lob tenté des 45 mètres par Dimitri Liénard, échouant pas loin de la lucarne d'Oukidja (55), ou leentre Kawashima et Delaine, remporté par le Japonais (59), servent d'adoucissant. Mais si Aholou se fait tirer les étiquettes pour un gros raté (81), le Racing peut évacuer sa frustration quand Thomasson place un coup de tête imparable, sur un bon centre de Fred Guilbert, pour offrir la victoire aux siensUne superbe opération dans l'optique du maintien pour le RCSA et un nouveau coup d'arrêt pour les hommes d'Antonetti.