Aboubakar, première victime de Ronaldo à Al Nassr

L’attaquant camerounais Vincent Aboubakar ne poursuivra pas sa carrière en Arabie saoudite avec Cristiano Ronaldo. Le capitaine des Lions indomptables n’a pas été conservé par Al Nassr, afin de libérer une place d’un joueur étranger pour pouvoir accueillir CR7. Avant de quitter Riyad, le meilleur buteur de la dernière CAN en a profité pour tacler le Portugais.

Bell : « Je ne comprends pas sa déclaration sur Ronaldo »

Mboma : « Je ne m’inquiète pas pour lui »

Retour probable au Beşiktaş

Par Alexis Billebault

Le chèque qu’il s’apprête à déposer sur son compte en banque n’a semble-t-il pas suffi à l'apaiser totalement. Vincent Aboubakar (30 ans) est visiblement contrarié par la décision des dirigeants d’Al Nassr de se séparer de lui. L’ancien attaquant de Lorient et du FC Porto, lié au club de Riyad par un contrat de trois ans courant jusqu’au 30 juin 2024, a été prié de faire ses cartons afin de permettre à Al Nassr d’engager Cristiano Ronaldo. Il a aussi profité du micro tendu par le média turc NTV Spor pour adresser un message de bienvenue personnalisé au Portugais, qui ne sera donc jamais son coéquipier :C’est dit, ce n’était pas forcément indispensable, et Joseph-Antoine Bell n’a pas très bien saisi la réelle utilité de cette déclaration de son compatriote., s’étonne l’ancien gardien de but des Lions indomptables., confirme Jean-Samuel Biyong, journaliste à la CRTV., reprend Bell.Au moment de la signature de Cristiano Ronaldo, outre Aboubakar, six autres joueurs étaient sous contrat avec la formation de la capitale saoudienne : le gardien colombien David Ospina, les défenseurs Álvaro Gonzalez (Espagne) et Ghislain Konan (Côte d'Ivoire), les milieux Pity Martinez (Argentine) et Jaloliddin Masharipov (Ouzbékistan) et l’attaquant brésilien Talisca., poursuit Bell. Et plutôt que Talisca, auteur de 31 buts depuis son arrivée dans le golfe Persique en juin 2021, c’est Aboubakar qui a été choisi., intervient Patrick Mboma. L’ancien attaquant des Lions ne s’inquiète pas vraiment pourÉvidemment, au Cameroun, où Aboubakar, meilleur buteur de la dernière CAN (8 buts) et qui a permis à sa sélection de battre le Brésil (1-0) lors de la Coupe du monde au Qatar, jouit d’une belle cote de popularité, on aurait aimé que le capitaine des Lions cohabite avec Ronaldo., reprend Bell. Mais ce départ anticipé de Riyad, accompagné d’un chèque lesté de plusieurs zéros, va probablement permettre à Aboubakar de reprendre le fil de sa carrière européenne, puisque le Beşiktaş Istanbul (Turquie), où il a évolué en 2016-2017 et 2020-2021 et a laissé un bon souvenir, semble prêt à l’accueillir.Et c’est pourquoi Mboma affirmait un peu plus tôt ne pas s'inquiéter une seule seconde pour l’avenir sportif de son cadet.(31 ans le 22 janvier prochain, NDLR)Plus les heures passent, et plus le Camerounais, qui ne coûtera pas un euro en indemnité de transfert, semble se rapprocher du Beşiktaş, et s’éloigner de Manchester United, où son nom a circulé ces derniers jours, sans que la fiabilité de l’intérêt supposé dessoit confirmé. Mais l’ombre de CR7 planera sur cette opération si elle doit voir le jour : en effet, Manchester United souhaite engager le Néerlandais Wout Weghorst, actuellement au Beşiktaş, afin de remplacer le quintuple Ballon d’or. Et les Stambouliotes voient en Aboubakar le digne successeur du géant batave.