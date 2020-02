Abidal-Messi : crise de foi

La guerre est ouverte entre Éric Abidal et Lionel Messi à la suite des déclarations de l'ancien international français sur le comportement de certains joueurs sous Ernesto Valverde. Et, comme souvent, la bataille devrait être gagnée par la Pulga, qui pourrait bien obtenir le licenciement du secrétaire technique du Barça.

12

Le DRH Lionel Messi

L'hiver est rude à Barcelone

Par Steven Oliveira

Une phrase. Une phrase lâchée au milieu d’un long entretien accordée au journal catalan. Voilà ce qui est reproché à Éric Abidal, en passe de se faire licencier de son poste de secrétaire technique du Barça. La phrase en question concerne l’éviction d’Ernesto Valverde : «» Des mots qui n’ont visiblement pas plu à Lionel Messi, qui s’est emparé de son téléphone portable pour dézinguer son ancien partenaire sur Instagram : «» Ambiance.En donnant son interview, Éric Abidal ne pensait probablement pas qu’il signerait sa lettre de licenciement. Et l’ancien défenseur des Bleus ne s’attendait sûrement surtout pas à une réaction aussi virulente de son ancien coéquipier. D’autant plus que l’Argentin, étincelant la saison dernière, ne faisait pas partie des joueurs visés par Abidal. Mais c’était oublier le rôle de capitaine de la. Et surtout oublier le climat délétère qui règne actuellement au Barça entre les joueurs et la direction. Résultat, Éric Abidal apparaît aujourd’hui comme un messager, venu balancer ce que le président Josep María Bartomeu pense au sujet du comportement de certains joueurs lors des derniers mois d’Ernesto Valverde. Mais aussi comme unsur lequel Lionel Messi tape pour envoyer un message à ses collègues de la direction. Josep María Bartomeu en tête. Et à Barcelone, lorsque Lionel Messi parle, le président exécute. Résultat, Éric Abidal devrait rejoindre la longue liste des membres du Barça priés de quitter le navire à la suite d'une mésentente avec la. D’autant plus à un an des élections présidentielles où, pour espérer briguer un nouveau mandat, Josep María Bartomeu va devoir avoir le soutien de Lionel Messi.Éric Abidal est ainsi. Il aime dire ce qu’il pense. Quitte à déranger. C’était déjà le cas en janvier 2018, où il évoquait pour la Cadena SER l’arrivée de Coutinho et les rumeurs sur Griezmann : «» Nommé secrétaire technique six mois plus tard, Éric Abidal a alors pu appliquer (en partie) sa vision du football. Et au niveau du recrutement cela a donné quelques ratés (Malcom, Jeison Murillo, Kévin-Prince Boateng). Mais aussi quelques bonnes pioches (Clément Lenglet, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann). En attendant de voir ce que peuvent donner Junior Firpo et Francisco Trincão.Mais Éric Abidal est surtout venu rappeler lors de ce mercato hivernal qu’il n’était pas vraiment fan de la concurrence. Que ce soit en défense où ils ne sont plus que trois centraux depuis le départ de Jean-Clair Todibo à Schalke 04. Mais surtout en attaque où le Barça a longtemps cherché un remplaçant à Luis Suárez, blessé pour plusieurs semaines, avant d’abandonner cette idée comme l’a avoué Abidal à: «» Sauf que ça, c’était avant la blessure d’Ousmane Dembélé,jusqu’à la fin de saison. Résultat, avec le départ de Carles Pérez à la Roma, le Barça compte désormais trois attaquants valides : Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ansu Fati, un gamin - certes talentueux - de 17 ans. À moins que lescomptent sur Arda Turan, revenu de son prêt d'İstanbul Başakşehir. Alors oui, le Barça peut toujours utiliser un joker médical, mais celui-ci ne doit pas être sous contrat ou venir du championnat espagnol et ne pourra pas disputer la Ligue des champions. Un trophée que Lionel Messi n’a toujours pas soulevé en tant que capitaine. Il pourra toujours demander conseil à Éric Abidal pour savoir comment on fait. À moins qu’il ne soit plus là pour lui en donner.