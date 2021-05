Zinédine Zidane quitte le Real Madrid

106

HB

C'étaitZinédine Zidane n'est plus l'entraîneur du Real Madrid, le club l'a annoncé ce jeudi midi dans un communiqué. Arrivé en 2016, il a remporté trois Ligues des champions (2016,2017 et 2018), ainsi que deux Liga (2017 et 2020). Parti une première fois en 2018 puis revenu en urgence en 2019, le départ semble cette fois définitif et sa future destination n'est pas encore connue.Zidane quitte donc la Maison-Blanche sur une saison 2020-2021 de la même couleur. Dans son communiqué, le Real Madrid rappelle à quel point Zizou a marqué l'histoire du club et plus encore :Rares sont ceux à être une légende d'un club en tant que joueur et entraîneur.