West Ham détrône Manchester City, Liverpool survit à Preston

Preston North End 0-2 Liverpool

Les autres résultats

But : Lucas (68e)

Buts : Sawyers (57e) // Canos (22e) et Toney (20e)

Par Quentin Ballue

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Signé Alphonse Areola. Tombeur de United au tour précédent, West Ham a fait chuter l'autre ogre de Manchester, City, en huitièmes de finale de la Carabao Cup. Le duel entre le troisième et le quatrième de Premier League a accouché d'une première période fermée au stade olympique de Londres. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, à l'exception d'un arrêt d'Alphonse Areola sur un tir de Cole Palmer (25) et d'une tête de Nathan Aké à côté (45). Le portier français a écœuré tout le monde, de Kevin De Bruyne (57) à Oleksandr Zinchenko (83), en passant par John Stones (58) et İlkay Gündoğan (75). Lesont eux aussi eu leurs occasions, par Arthur Masuaku (55) et Tomáš Souček (59), mais sans plus de succès. Aux tirs au but, Phil Foden est le seul à s'être manqué, envoyant sa tentative à côté. Le quadruple tenant du titre perd sa couronne.Une leçon de réalisme. En difficulté sur la pelouse de Preston, Liverpool s'en est sorti sans briller, en marquant sur ses deux seules véritables opportunités. Auteur d'un doublé au tour précédent, Takumi Minamino a trouvé la faille après un gros travail de Neco Williams (62). Divock Origi a fini le travail d'une aile de pigeon après un centre-tir de Kostas Tsimikas sur la barre (84). Lesont pourtant nettement dominé le premier acte, se montrant dangereux par Tom Barkhuizen, qui n'a pas cadré (11), et Brad Potts, qui a sollicité Adrián (25). Il a même fallu un petit miracle pour éviter le but sur une triple occasion avec un arrêt de l'Espagnol face à Sean Maguire, un sauvetage de la tête de Williams et une frappe hors cadre de Potts (28). De quoi nourrir d'immenses regrets du côté du 19du Championship. Invaincus depuis le mois d'avril, lespoursuivent sur leur lancée.La mouette et le renard. Presque une fable de La Fontaine. Morale de l'histoire : le plus rusé, c'est le canidé. Brighton l'a appris à ses dépens à Leicester. Rapidement menés, Harvey Barnes profitant du pressing de Patson Daka (6), lesont recollé sur un corner grâce à Webster (45+3). Le plus dur était fait. C'était compter sans une belle bourde signée Jeremy Sarmiento, dont la passe en retrait s'est transformée enpour Ademola Lookman (45+5). Enock Mwepu a remis les deux équipes à égalité d'une jolie tête (71), mais lesont eu le dernier mot aux tirs au but. Neal Maupay a frappé la barre, les Sudistes ne combleront pas ce retard. Leicester confirme donc ses bonnes habitudes dans la compétition en ralliant les quarts, comme en 2017, 2018 et 2019. Futé.