Valbuena prolonge jusqu’en 2022 avec l’Olympiakos

Petit Vélo reste en selle.Mathieu Valbuena a prolongé son contrat avec l’Olympiakos jusqu’en juin 2022. Le club ainsi que le joueur de 36 ans ont officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Arrivé en 2019 en provenance de Fenerbahçe, l’international français a réalisé un premier exercice complet l’an dernier avec 9 buts et 23 passes décisives, avant de connaître une deuxième saison plus compliquée, notamment à cause d’une blessure à la cuisse qui a tenu l’ancien Marseillais écarté des terrains pendant un mois et demi. Avant de connaître des douleurs aux adducteurs qui l’ont contraint à déclarer forfait pour le huitième de finale retour à Arsenal.La retraite attendra.