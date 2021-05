Une préliste de 28 joueurs pour le pays de Galles, avec Bale et Ramsey

CYMRU PORTIWGAL ??The Cymru squad travel to Portugal today for a 5 day training camp.Find out who's involved: https://t.co/7TQaYgNBpV#TogetherStronger — Wales (@Cymru) May 24, 2021

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le demi-finaliste de l’Euro 2016 dévoile sa nouvelle armada.Placé dans un groupe A particulièrement piégeux et difficile avec l’Italie, la Suisse et la Turquie pour l’Euro 2020, le pays de Galles ne fait pas vraiment figure de favori. Mais après avoir atteint le dernier carré il y a cinq ans, les Dragons portent plus l’étiquette du poil à gratter que celle du punching-ball. Et pour tenter de s’extirper de la phase de poules, le sélectionneur Robert Page a dressé une première liste de 28 joueurs pour préparer la compétition, dans laquelle figurent les incontournables Aaron Ramsey, Gareth Bale, Wayne Hennessey ou encore Joe Allen.Une liste qui devrait cependant évoluer puisque l’ancien adjoint de Ryan Giggs devra rayer deux noms sur sa liste finale qu’il dévoilera le 30 mai prochain, tout en sachant que plusieurs joueurs, dont le milieu de terrain de Manchester United Daniel James qui disputera la finale de Ligue Europa mercredi, sont pour le moment retenus par leur club.Premier test pour les Gallois : la France, en amical, le 2 juin prochain à Nice.