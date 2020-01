Un Real en promenade écarte Valence de son chemin

Mis sur orbite par Kroos et porté par des Isco et Modrić de gala, le Real Madrid, pourtant amputé de Benzema, Bale et Hazard, n'a fait qu'une bouchée d'une équipe de Valence totalement dépassée (1-3), ce soir au stade Roi-Abdallah de Jeddah. La Maison-Blanche, qui ne doit sa présence en Arabie saoudite qu'à la refonte de la Supercoupe d'Espagne, tentera d'inscrire son nom pour la onzième fois sur le trophée, dimanche, face au Barça ou à l'Atlético de Madrid.

Kroos aux manettes, Isco met fin à la disette

Total Re(g)al

Valence (4-5-1) : Domenech - Wass, Garay, Paulista, Gayà - Torres, Coquelin (Rubén Sobrino, 83e), Kondogbia (Maxi Gómez, 58e), Parejo, Soler - Gameiro (Cheryshev, 70e). Entraîneur : Albert Celades.



Real Madrid (4-3-2-1) : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy (Marcelo, 71e) - Valverde, Casemiro, Kroos - Isco, Modrić (James, 77e) - Jović (Rodrygo, 83e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Par Simon Butel

Un pas d'élan, et un corner enroulé envoyé directement dans la cage de Jaume Doménech, malgré le retour désespéré du gardien valencien. C'est le genre de geste qu'on peut voir lors de matchs de gala ou des tournées de début de saison du Real Madrid et autres géants du foot mondial. Le cadre, le stade Roi-Abdallah de Jeddah, en Arabie saoudite, ajoute à la confusion. Ce Valence-Real n'est toutefois ni l'un, ni l'autre, mais une demi-finale - la première de l'histoire du foot espagnol - de Supercoupe d'Espagne. Et cet enchaînement, aussi vicieux que maîtrisé et signé Toni Kroos, récompense l'emprise initiale dessur la partie. Celle-ci s'est finalement étirée durant une heure trente : largement dominatrice, l'équipe de Zinédine Zidane s'est facilement jouée de Valence (1-3) pour décrocher le premier billet pour la finale, dimanche.Pièce rapportée de cet improbableen sa qualité de meilleur demi-finaliste de la dernière Coupe du Roi, le Real se rue sans scrupule d'emblée sur le buffet. Lesne laissent pas la moindre miette à Valence, confisquant totalement le cuir dans le premier quart d'heure. En cette période où chacun a encore la tête aux fêtes, Zizou a déployé le système en sapin de Noël longtemps cher à Carlo Ancelotti, sans ailier. Ce qui n'empêche pas les Madrilènes de bien utiliser la largeur et d'amener le danger par les côtés. Sur un centre de la gauche, Varane est ainsi tout proche de faire mouche d'une tête puissante, mais Doménech signe un arrêt réflexe (7). Le portier espagnol est en revanche beaucoup moins attentif sur ce corner de filou de Toni Kroos, frappé de la gauche (0-1, 16).Les Madrilènes ne desserrent l'étreinte que quelques minutes. Le temps pour Valence de réclamer en vain un péno, pour une poussette de Casemiro sur Soler (26). Et à Gameiro, bien seul en pointe, d'envoyer un cachou à bout portant au-dessus du but de Courtois (29). Passée en 4-4-2 avec Valverde et Isco sur les ailes et Modrić aux avant-postes, la Maison-Blanche reprend dès lors sa domination, et fait le break sur une action où les trois hommes sont impliqués. À la réception d'un tir contré de Modrić, trouvé en retrait par Valverde, Isco amortit de la poitrine et arme une volée limpide qui cloue Domenech sur place (0-2, 39).Auteur de son premier but de la saison, l'international espagnol frôle le doublé, mais sa tête sur un corner de Kroos finit sur le poteau (42) et ne profite pas à Jović, peu en vue en l'absence de Benzema. Il faut attendre l'heure de jeu pour voir l'attaquant serbe se signaler, d'un pétard qui rase le montant droit de Domenech (60), au sortir d'une superbe séquence madrilène. À défaut de planter, Jović se mue en passeur décisif pour Modrić, auteur d'un extérieur du droit sublime, sur une action emmenée par un Isco insaisissable ce soir (0-3, 65). Le match définitivement plié, le Real peut achever de transformer la pelouse de Jeddah en city stade géant, et Zizou relancer ses blessés, Marcelo et James Rodríguez.Moment choisi par lespour sortir un peu la tête de l'eau, à l'image de Cheryshev, pas loin par deux fois de faire se lever les 26 supportersprésents au stade Roi-Abdallah. Chose dont se chargera finalement Parejo, buteur sur un penalty consécutif à une main de Ramos (1-3, 90+3). Une réduction du score qui n'enlève rien à l'impression d'ensemble laissée par le Real, privé sur le fil de son quatrièmeconsécutif. Battu pour la première fois depuis sept matchs, Valence se consolera avec un chèque d'au moins trois millions d'euros. Le Real visera quant à lui un onzième succès dans le trophée, dimanche face au vainqueur de Barça-Atlético. «» , avait d'ailleurs prévenu Zidane mardi en arrivant en Arabie saoudite. C'est en tout cas ce qu'ont fait lestoute la soirée.