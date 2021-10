Un match Barça-Boca en Arabie Saoudite pour rendre hommage à Maradona

MD

Les larmes aux yeux.Pour rendre hommage à la légende Diego Armando Maradona, le FC Barcelone et Boca Juniors s’affronteront dans le cadre de lale 14 décembre prochain. Une rencontre qui se déroulera à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, devant 25 000 spectateurs., parti le 25 novembre dernier à 60 ans, avait porté les couleurs du club catalan entre 1982 et 1984 et celles desentre 1981 et 1982, puis entre 1995 et 1997. Enfin, Maradona avait déjà déposé ses valises dans la péninsule arabique. Entraîneur d’Al Wasl Dubaï d’abord et du Fujaïrah Sports Club ensuite, le champion du monde 1986 a passé sept ans aux Émirats arabes unis. Pour le lien avec l’Arabie Saoudite, il faudra repasser.Sinon le Barça se déplace à Osasuna le 12 décembre avant de recevoir Elche le 19.