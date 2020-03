Une saloperie de virus a décimé l'ensemble de tes compétitions et te voilà chez toi, en confinement, en quête d'occupation. Tu sais que tu es un footballeur confiné quand...

Par Maxime Brigand

... au petit-déjeuner, pris dans une vague de spleen, tu choisis de ressortir ta collection de Oofball et d'enchaîner les frappes de l'index entre un bol et un verre de jus d'orange.... tu es Jérémy Mathieu et tu décides de saisir l'occasion pour faire le point sur ta situation. Alors, tu te lèves et tu vas ouvrir ton coffre-fort, où se cache une cassette comprenant tous les résumés de la saison 2006-2007. Quelle saison, quand même. D'ailleurs, il devient quoi Lucien Aubey ?... tu espères secrètement te cogner contre la table basse et te fouler un doigt de pied. Au fond, c'est le seul moyen pour toi de rejoindre le centre d'entraînement.... tu vas être obligé de courir avec un GPS autour de chez toi. Résultat, tu es à deux doigts de succomber à cette tendance du GPS drawing et te dessiner le logo de ton club avec ta course. Chacun ses évasions.... tu as commencé par foncer dans un supermarché pour démolir le rayon où se planquent les pizzas surgelées. Pas de bol, tu y as croisé le doc, qui t'as ordonné une pesée quotidienne. Saleté de foot moderne.... tu es un joueur de l'OL et tu constates que rien ne change. Oui, ton N+1 est un con.... tu es joueur de Niort, que tu n'as plus eu le moindre vendredi libre depuis six mois et que tu rattrapes tout ton retard sur Koh-Lanta. Puis, tu as vu Teheiura, ta référence aventurier et barbecue, se faire liquider et tu as décidé de rejouer aux Sims.... au fond de ton canapé, tu repenses soudainement au bisou que cet enfoiré de latéral gauche t'a faite lorsque tu as ouvert le score le week-end dernier. Il vient d'être contrôlé positif.... tu découvres que ta pelouse peut être entretenue par quelqu'un d'autre que Jonathan Calderwood.... tu commences à apprécier faire banquette.... tu es James Léa-Siliki et tu vas enfin pouvoir préparer ce huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone avec Concarneau.... tu es Yoann Gourcuff et ça ne change rien à ta vie.... grâce aux exercices de maths de ton fiston, c'est sûr, à la reprise, tu es le roi du jeu en triangle.... après avoir gobé la deuxième saison de, tu as pris le karting d'intérieur de ton gosse pour te la jouer Kevin Magnussen. Günther Steiner est devenu ton pire cauchemar.... le Vameval te manque.... tu es Kylian Mbappé et tu commences enfin à parler de noisettes. Tes M&M's préférés ? Les Bleus, aucun débat.... tu viens de t'inscrire sur Tik Tok et tu essaies de prendre pour un capo.... saoulée de te voir enchaîner les coups francs dans le salon, ta femme vient de t'acheter un ballon en mousse. Problème, tu t'amuses à le gratter jusqu'à faire un trou dedans et à le sentir. Quelle odeur quand ça sort du plastique...... la bouteille de champagne est prête, les cotillons aussi, mais la Premier League ne reprendra peut-être jamais. 30 ans que ton père attend pour la déboucher, bordel.... tu es joueur de Strasbourg et que tu décides de poncer Footballia . Là, tu te rends compte que ton coach était un super joueur de foot et qu'il a même mis Roberto Baggio dans sa poche un soir d'octobre 89 avec Sochaux. Costaud le Titi.... tu essaies de comprendre le concept de défense immunitaire.... tu viens de tomber sur cette folie de Marbula One, diffusée sur la chaîne YouTube. Tu as décidé de tout plaquer pour supporter la Team Snowballs. Impossible de te jeter la pierre.... Du coup, tu viens de transformer ton garage en piste géante. Et si tu devenais un maître en stratégie ?... la nuit, tu commences à rêver d'Élie Baup et Smaïl Bouabdellah. Ledu multi pour revoir tes performances le dimanche matin, c'était ton petit dada, on le sait.... tu passes sept heures par jour sur un tapis roulant. Si bien que quand tu es allé faire les courses, tu as commencé à courir sous le nez de la caissière entre un paquet de PQ et une conserve de raviolis.... tu te remets à mimer des buts dans ton couloir et tu as décidé de faire de ton fils le nouveau Jan Oblak.... tu as contacté beIN Sport pour récupérer l'intégralité de tes matchs en intégralité.... tu es Edinson Cavani et tu commences à faire la célébration du sniper dans ton jardin. Un peu angoissant, mec.... tu es finalement comme les autres.