Troyes en balade, Le Havre sur le podium

Troyes, Le Havre et Clermont ont fait respecter la hiérarchie en allant tous chercher les trois points ce samedi. Le meilleur buteur du championnat, Mickaël Le Bihan, a encore frappé, mais l'AJ Auxerre a dû se contenter du nul sur la pelouse de Rodez.

Il est agile, il est tranquille, il joue avec Hervé Bazile, et on sait tous qu'c'est un buteur, Godwin Bentil ! Opposé à Pau, pire équipe de Ligue 2 à l'extérieur, Le Havre a remporté trois points précieux grâce à son attaquant ghanéen à l'affût sur un corner précoce. Vainqueur (dans la douleur) sur le plus petit des scores pour la quatrième fois de la saison, le HAC se hisse à la troisième place du classement. Dur pour les Palois, qui ont fini à dix et qui restent relégables., comme le nombre de secondes qu'il a fallu à Bentil pour marquer le but le plus rapide de la saison.Le match des extrêmes. Sans grande surprise, Troyes s’impose face à une équipe d’Ajaccio qui continue sur son objectif de la saison : revenir en National, pour éviter le derby contre Bastia l’année prochaine. L’ACA, pire attaque de Ligue 2, a buté sur le gardien troyen Gauthier Gallon qui s’est pris pour Neuer le temps d’une rencontre. Toujours pas capable de gagner sans penalty, l’ACA reste dans les bas-fonds du classement., comme le nombre de clubs différents avec lesquels Dylan Saint-Louis a marqué contre l’ACA. La phrase est de Mickaël Le Bihan , et on comprend pourquoi. La gâchette auxerroise a marqué son huitième but de la saison ce samedi, sur un centre de ce même Bernard. Le Bihan peut d’autant plus remercier son coéquipier qu’il avait manqué un penalty, plus tôt dans le match. Menée deux fois au score, l’AJ Auxerre repart de Rodez avec le point du nul., comme le nombre de passes décisives délivrées par Hamza Sakhi en championnat cette saison, l'Auxerrois signant une merveille de talonnade pour Mathias Autret à Rodez.C’est Edith Piaf qui résume au mieux cette première mi-temps : non, rien de rien, non, il ne se passe rien. En même temps, on n'attendait pas grand-chose de ce match qui voyait s’affronter Chambly (la plus mauvaise défense du championnat) et Dunkerque (qui restait sur deux défaites, et qui se présentait sans son coach Fabien Mercadal). Émeric Dudouit transforme tout de même un penalty en deuxième période, et Maxence Derrien, le milieu de Chambly, écope pour sa part d'un rouge. Le match avait la même saveur que la ville de Chambly : aucune., soit le nombre de buts inscrits sur penalty cette saison par Dunkerque.Sans victoire depuis un peu plus d’un mois, Valenciennes espérait pouvoir en terminer avec cette spirale négative. Bonne nouvelle pour les Nordistes avant le match, le gardien clermontois Arthur Desmas est absent et c’est Djoco qui le remplace (dont le prénom n'est pas Novak). Ils ont toutefois eu droit à une douche froide, Bayo inscrivant un penalty assez rapidement alors que le VAFC n'avait plus encaissé de but à domicile depuis la dernière Saint-Valentin. Quitte à en encaisser un, autant en prendre trois. Et perdre le match, du coup., comme le premier triplé de la carrière de Mohamed Bayo.On n'avait plus vu ça depuis des lustres en Lorraine, mais il semblerait que Nancy soit enfin sur une série positive. Après un nul à Pau et une victoire contre Dunkerque, l'ASNL a disposé de Châteauroux au stade Marcel-Picot. Portés par Amine Bassi, les hommes de Jean-Louis Garcia ont renversé des Castelroussins pourtant bien mis sur orbite par l'ancien Nancéien Romain Grange, buteur d'une reprise de volée limpide. L'ASNL s'éloigne de la zone rouge, alors que la Berrichonne rétrograde à la 17place., comme le numéro de Romain Grange ainsi que la minute à laquelle il a marqué.Le match qui voyait s’affronter deux clubs situés à 920 kilomètres l’un de l’autre n’a pas offert beaucoup de spectacle, les joueurs des deux équipes n'ayant pas l’air d’être au courant que les entraînements étaient autorisés pour les sportifs professionnels malgré le confinement. On a tout même vu Florentin Pogba la jouer comme Paul à la 43minute, avec un geste magnifique qui n'était pas loin de se transformer en passe décisive. L’avion des Sochaliens a eu beaucoup de retard, et le groupe est arrivé au Roudourou seulement une heure avant le match. Ça s’est vu, les joueurs étant en plein jet-lag. Pour information, le premier tir du match a eu lieu à la 30minute. Enfer., comme le nombre d’années passées à Sochaux en tant que joueur par le coach guingampais Mécha Baždarević.