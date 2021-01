Troyes nouveau leader, Nancy renverse Valenciennes

Petite secousse en Ligue 2 : vainqueur de Châteauroux (2-0), l'ESTAC vient de se poser sur le trône à la place de Grenoble, battu à Clermont (3-0), alors que Toulouse, vainqueur du Paris FC (1-0), récupère la place de dauphin. De son côté, Nancy, en infériorité numérique pendant une grosse partie de la soirée, a réussi le gros coup du soir en renversant Valenciennes (2-3).

Le match entre les deux meilleures défenses du championnat a tourné à l’avantage de Clermont. Les Auvergnats ont fait tomber le leader grenoblois, un résultat leur permettant de se placer au pied du podium, à quatre points du leader. Cédric Hountondji a ouvert le score de la tête, lui qui n’avait plus marqué depuis avril 2017, avant deux autres buts signés Jodel Dossou et Mohamed Bayo. Invaincu depuis dix matchs, le GF38 redescend sur terre et perd la première place de Ligue 2. Le GF38 pourra regretter un penalty non sifflé sur Willy Semedo à la 18minute., comme le nombre de victoire du GF38 à l’extérieur sans Yoric Ravet.Sans victoire depuis le 19 octobre, Guingamp pensait mettre fin à sa série noire contre Amiens. Yannick Gomis aurait pu être le héros de la rencontre puisqu'il a poussé Alexis Blin à marquer contre son camp et délivré une merveille de centre pour la tête de Frantzdy Pierrot. Les Picards, qui jouaient sans leur meilleur buteur Steven Mendoza, ont toutefois assommé les Bretons dans le money time grâce à Mickaël Alphonse. L'EAG n'a plus gagné depuis le 19 octobre et pointe à une dangereuse 16place..., comme le nombre de minutes passées par Alexis Blin sur la pelouse. L'Amiénois s'est blessé sur l'ouverture du score et a dû céder sa place prématurément.Réduit à dix au bout d'une demi-heure, le Téf' est tout de même parvenu à décrocher un succès précieux face au Paris FC. Le salut des Violets est venu de Stijn Spierings, auteur de son septième but de la saison. Et ça tombe bien : quand le Néerlandais marque, Toulouse gagne. Le Paris FC devra encore patienter avant de se sortir de sa spirale négative. Le club de la capitale, qui n’a gagné qu’un seul de ses huit derniers matchs, continue sa chute et sort du top 5, alors que son adversaire grimpe à la deuxième place., comme le nombre de cartons rouges reçus par Toulouse cette saison après l'expulsion d'Anthony Rouault à la 32minute ce soir.Merci qui ? Merci Rémy ! Absent lors des deux derniers matchs, Rémy Riou a fêté son retour dans les cages caennaises par une prestation XXL face à l’AJ Auxerre. Le portier normand a écœuré Mickaël Le Bihan, qui a aussi trouvé le poteau. Et Benjamin Jannot a fait le boulot de l'autre côté du terrain pour obtenir un point en fin de rencontre. Pascal Dupraz s'en contentera, lui qui devait se passer d’Alexis Beka Beka, Anthony Weber, Anthony Gonçalves, Caleb Zady Sery et Yacine Bammou., comme le nombre de passes décisives délivrées par Hamza Sakhi.Les Lionceaux retrouvent du mordant. Tombeur de Caen fin décembre, le FCSM n’a fait qu’une bouchée de Dunkerque. Le club doubiste enchaîne deux victoires pour la première fois depuis le mois d’août, ce qui lui permet de s'installer au septième rang. Gaëtan Weissbeck a inscrit l’unique but de la rencontre, son huitième de la saison, en profitant d’une belle erreur de la défense nordiste., comme le nombre de défaites consécutives de Dunkerque.Paradis rime avec enfer pour Châteauroux. Arbitrés pour la deuxième fois de la saison par Guillaume Paradis, les Castelroussins ont connu une deuxième défaite, après celle contre Nancy en octobre. D'autant plus douloureux que le club se retrouve lanterne rouge, tandis que son adversaire prend la tête de la Ligue 2. Première difficile pour Benoît Cauet., puisque l’ESTAC n’a plus perdu à domicile depuis 12 matchs.Une histoire de penaltys : Ayoub Ouhafsa a raté le sien, mais son coéquipier Florian David a sauvé le coup en fin de match. Pape Ibnou Ba n'était pas là, le RAF n'en aura pas vraiment profité et reste sans victoire depuis le 26 septembre., comme le nombre de matchs de Rodez soldés par un score de 1-1 cette saison.Les Hacman stoppent l’hémorragie. Après huit matchs sans victoire, les Normands ont fait l’essentiel sur la pelouse d’une équipe de Chambly qui espérait confirmer le mieux entrevu en fin d’année. Un penalty d'Himad Abdelli aura suffi., comme la position du HAC au classement. Bof bof.Nouveau président et première victoire pour Nancy ! En déplacement à Valenciennes, l’ASNL est allée chercher les trois points qui lui échappaient depuis le 31 octobre. Les Lorrains ont fait preuve de caractère pour ne pas repartir bredouilles. Le VAFC a mené 2-0 grâce à l’inévitable Baptiste Guillaume et à son compère Kévin Cabral, qui a profité d'un mauvais contrôle de Seka pour crucifier Baptiste Valette, avant de provoquer l'expulsion de Rosario Latouchent (55). L'ASNL a cependant réussi à renverser la vapeur pour remonter au 15rang., comme la note de ce match riche en suspense.L’ACA enchaîne. Vainqueur de Nancy et revenu d’Amiens avec un point avant la trêve, le club corse a réalisé le carton de la soirée face au relégable palois. Bevic Mouttiti-Oko, Riad Nouri, Mounaïm El Idrissy et Ismael Diallo ont trompé tour à tour Alexandre Olliero, qui en avait déjà pris trois face à Toulouse il y a deux semaines. Ajaccio se donne de l’air par rapport à la zone rouge tout en enfonçant Pau, avant-dernier., comme le nombre de penaltys concédés par Pau cette saison.