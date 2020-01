Trois hommes arrêtés après la mort d'un joueur de D7 anglaise

FB

Sale histoire.Jordan Sinnott, joueur de Matlock Town, club de septième division anglaise, est décédé ce week-end après avoir été agressé dans la nuit de vendredi à samedi. L'histoire aurait débuté aux alentours de 23 heures à Retford, dans le comté du Nottinghamshire, la police étant alertée pour une bagarre dans un pub entre huit personnes. Plus tard, vers deux heures du matin, le joueur de 25 ans a été retrouvé non loin de là, inconscient. Victime d'une fracture du crâne, il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital.Trois hommes, deux de 21 et un de 27 ans, ont été arrêtés pour suspicion de meurtre. La police du Nottnghamshire, via son officier Justine Wilson, a lancé un appel à témoins pour faire toute la lumière sur ce drame : «» Les matchs de Matlock et d'Alfreton Town - le club par qui il était prêté - ont évidemment été reportés.Tristesse.