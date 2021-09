Toulouse s'échappe, le HAC prend le derby, Nancy pathétique

Vainqueur de Dunkerque (0-2), Toulouse profite du nul d'Ajaccio face à Niort (0-0) pour prendre quatre points d'avance en tête du classement. Alors que Pape Ibnou Ba a marqué son premier but pour le HAC dans le derby face à QRM (1-0), les Nancéiens continuent leur chemin de croix après une nouvelle rouste à Grenoble (4-1).

Le leader toulousain n'a pas tremblé sur la pelouse de Dunkerque pour creuser l'écart en tête du classement. Malgré vingt premières minutes difficiles, les hommes de Philippe Montanier ont fait la différence grâce à Mikkel Desler et Brecht Dejaegere. Avec sept victoires et deux nuls, le TFC continue son conte de fée.La mauvaise opération de la soirée est pour l'AC Ajaccio, la seule équipe du top 5 à ne pas avoir gagné ce mardi. La meilleure défense du championnat a pourtant tout tenté pour percer le verrou des Chamois, mais les hommes d'Olivier Pantaloni ont manqué de chance, à l'image d'un but non accordé alors que le ballon avait franchi la ligne. Une décision qui n'a pas plu aux supporters, qui n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement.Déjà tombeur du PFC et d'Auxerre depuis le début du championnat, Guingamp n'a pas réussi à faire chuter Sochaux. Bien parti avec l'ouverture du score du latéral Sivis, l'En Avant s'est fait culbuter en seconde période par Steve Ambri, passeur puis buteur. Les Lionceaux suivent le rythme infernal du groupe de tête et sécurisent leur troisième place.Derrière, les Auxerrois veillent au grain. Victorieuse de Rodez sur un sixième pion de Gaëtan Charbonnier (qui rejoint le Caennais Alexandre Mendy en tête du classement des buteurs de Ligue 2), l'AJA est allée chercher sa cinquième victoire de la saison et reste accrochée au bon wagon, un point derrière Ajaccio et Sochaux.Les Palois aiment décidément déjouer les pronostics. Auteur d'un début de saison surprenant, Pau est allé priver Amiens d'une première victoire au stade de la Licorne en arrachant l'égalisation à la dernière minute par l'intermédiaire de Dianessy, qui a répondu auamiénois Tolu et à l'ancien Angevin Pavlović.Vainqueur de Nîmes à Charléty, le Paris FC reprend du poil de la bête et se rapproche du peloton de tête. En manque cruel de confiance pendant 45 minutes, les hommes de Thierry Laurey se sont réveillés en seconde en punissant des Crocos en quinze minutes grâce à Ousmane Kanté et Warren Caddy. Revoilà le PFC dans le top 5.Dijon poursuit sa folle remontée. Après un début de cuvée 2021-2022 amer, les Dijonnais ont enchaîné un troisième succès consécutif à Michel-d'Ornano grâce à leur buteur Aurélien Scheidler. Plombés par l'exclusion discutable d'Abdi et deux buts non validés dans le dernier quart d'heure, les Caennais continuent de dégringoler et pointent à une décevante 11place.Le derby de Normandie est pour Le Havre. Bien lancés par le premier pion de Pape Ibnou Ba sous ses nouvelles couleurs, les Havrais ont su maîtriser des joueurs de QRM bien palots, qui se sont réveillés trop tard pour ramasser autre chose qu'une défaite au stade Océane. Le HAC en profite pour faire un bond à la 7place.Même en supériorité numérique pendant une mi-temps, Nancy est toujours incapable de gagner cette saison. Menés au score sur un but de Ravet, les Nancéiens sont parvenus à recoller grâce à Bianda, avant de s'effondrer malgré l'exclusion de Pérez. L'ASNL a encaissé trois nouveaux pions en seconde période et s'enfonce un peu plus dans les bas-fonds du classement.Enfin ! Valenciennes a donc attendu son cinquième match au stade du Hainaut pour enfin empocher les trois points face au Sporting Club de Bastia. Mis sur orbite par un penalty de Cuffaut, VA a pu compter sur Robail pour répondre à Santelli. Les Valenciennois prennent un peu d'air sur la zone rouge (16), au contraire des Bastiais qui s'y engouffrent (18).