Toulouse arrache le nul sur la pelouse du Paris FC

Paris FC (4-3-3) : Demarconnay - Bernauer, Chergui, Kanté, Hadjam (Alfarela, 89e) - Siby, Camara, Name - Guilavogui (Lopez, 76e), Hanin, Caddy (Laura, 70e). Entraîneur : Thierry Laurey.



Toulouse FC (4-3-1-2) : Dupé - Desler, Diakité, Nicolaisen, Diarra - Van den Boomen, Spierings, Dejaegere (Ratão, 59e) - Genreau (Onaiwu, 68e) - N'Goumou (Begraoui, 90e+3), Healey. Entraîneur : Philippe Montanier.

Le Tef' a la peau dure.Une semaine après son carton contre Auxerre, Toulouse a dû s'arracher pour accrocher le nul sur la pelouse d'un Paris FC efficace en première période. Dominateurs, les Haut-Garonnais ont pu compter sur l'inévitable Rhys Healey pour revenir au score. Un duel entre deux des meilleures attaques de Ligue 2 qui reste pourtant globalement fermé pendant de longues minutes. Toulouse monopolise le ballon face à des Parisiens bien concentrés pour quadriller le terrain et ne céder aucun espace, malgré les montées de Moussa Diarra dans son couloir gauche. Le premier frisson de l'après-midi vient de Nicolaisen, qui manque sa reprise sur corner (19). Sur un joli mouvement, Name dévie parfaitement dans la course de Guilavogui qui s'en va battre Dupé d'une frappe croisée. Van den Boomen est tout proche d'égaliser, mais est trompé par le rebond au moment d'armer sa volée (43) et tous les éléments sont favorables aux locaux qui bénéficient d'un penalty généreux dans la foulée (le ballon touchant la cuisse de Desler avant son bras). Caddy n'en n'a cure et double la mise juste avant le repos, provoquant la colère de Philippe Montanier.En seconde période, la maîtrise toulousaine s'accentue et le leader recolle rapidement. Le corner de Van den Boomen est dévié par Healey, permettant à Diakité de conclure de près. Toulouse est mieux et met la pression, mais manque de justesse dans ses offensives. À l'image de Rhys Healey, qui envoie sa frappe en pivot au-dessus (61). Ou de Denis Genreau, qui dévisse après un exploit de N'Goumou (64). Et quand les visiteurs trouvent le cadre, c'est Demarconnay qui repousse, comme sur ce coup-franc de Van den Boomen (73). Toulouse pousse et multiplie les corners, alors que Ratão voit sa volée raser l'extérieur du poteau (83). Et c'est finalement Rhys Healey, d'un but superbe en se retournant, qui permet au leader de sauver un pointPas sûr que ça suffise à garder la tête du championnat.