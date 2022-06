Takumi Minamino, le pari monégasque

L'AS Monaco vient de s'offrir Takumi Minamino. Une opération qui ressemble à un sacré pari pour les deux parties. Le club du Rocher espère sans doute réussir un joli coup marketing en plus de densifier son secteur offensif, pendant que l'attaquant japonais tentera de redonner de l'élan à une carrière qui stagnait depuis son passage à Liverpool.

15

Minamino et des bas

Tout le monde veut prendre la place

Un marché à conquérir

Par Florian Porta

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si un étourdissant silence émane parfois de Louis-II, il est un endroit qui ne désemplit pas à Monaco : le casino. Un lieu qui a visiblement influencé les décideurs des Rouge et Blanc puisqu'ils s'apprêtent à concrétiser un audacieux pari, celui de ramener Takumi Minamino sur le Rocher. Un coup qui sent bon l'opération marketing en Asie, mais qui pourrait bien aussi représenter une réelle plus-value sur le plan sportif pour les Asémistes. L'international japonais devra quant à lui faire oublier son passage à Liverpool pas franchement mémorable malgré quelques sorties encourageantes.Tels étaient les mots employés par Jürgen Klopp à la mi-mai pour rendre hommage à l'international aux 42 sélections tout en s'excusant de ne pas pouvoir lui garantir un temps de jeu plus important. À 27 ans, le natif d'Izumisano n'a disputé que 24 rencontres la saison passée, seulement 9 dans la peau d'un titulaire. Malgré le peu de minutes jouées, celui qui peut évoluer partout sur le front de l'attaque a tout de même réussi à se montrer décisif. Surtout aligné en FA Cup et en League Cup, il a planté sept de ses dix pions de la saison dans ces deux compétitions. Un apport non négligeable qui a permis à ses coéquipiers chez lesd'aller conquérir ces deux nouveaux trophées pendant qu'il retrouvait à nouveau le banc, ou les tribunes, pour les deux finales.Ce qu'il ne pourra plus se permettre sur le Rocher. Dan Orlowitz, journaliste au, explique les enjeux de ce transfert pour Minamino :D'autant plus qu'après être arrivé à Salzbourg en 2015, il pourrait bien s'agir de l'un des derniers contrats en Europe pour celui qui est présenté comme le successeur de Shinji Kagawa et Keisuke Honda., indique Orlowitz.Question circuit, difficile de trouver mieux que la Principauté et son légendaire Grand Prix de Formule 1. En changeant d'écurie, le Japonais pourrait bien retrouver une place de titulaire. Après avoir longtemps tâtonné à son arrivée, Philippe Clement avait réussi à installer un véritable onze de départ en fin de saison. Ainsi, lorsque les Monégasques ont aligné neuf succès - pour un seul petit nul - sur les dix dernières journées de championnat, le technicien belge avait placé sur ses ailes - sauf en cas de blessures ou suspensions - Aleksandr Golovin et Vanderson. Avec le départ de Djibril Sidibé , le Brésilien devrait redescendre d'un cran et s'installer sur le flanc droit de la défense des Rouge et Blanc. Minamino devrait ainsi être en concurrence avec Krépin Diatta, Sofiane Diop et Gelson Martins pour un poste offensif. Blessé de longue date, l'ancien joueur de Bruges ne devrait néanmoins pas pouvoir briguer une place dans le onze de l'ASM tout de suite.Concernant les deux derniers, l'international espoirs a perdu son statut de titulaire depuis l'arrivée de Clement, et le Portugais brille plus souvent par ses imprécisions que par son sens du but. L'un des deux pourrait d'ailleurs faire ses valises cet été pour laisser la place à l'ancien de Salzbourg., s'est d'ailleurs enthousiasmé le coach belge en évoquant l'arrivée de Minamino samedi dernier.Encore mieux, le maigrichon japonais (1,74m, 67 kg) pourrait bien rapporter gros à l'ASM., confesse Luc Arrondel, économiste du football. Compte tenu des liens qui existent entre le club et la Principauté, il estime qu'il pourraitLes Monégasques pourraient bien décider d'exploiter le filon Minamino pour aller développer leurs affaires en Asie., questionne Orlowitz.Autre problème, la diffusion de la Ligue 1. Cette année, à moins d'être abonné à Hulu, une plateforme en ligne, pour pouvoir visionner un match par journée sur TV5 Monde, impossible de voir les rencontres du championnat du siècle. Une donnée qui pourrait bien freiner les ardeurs des dirigeants monégasques, puisque selon le journaliste,Loin d'être rédhibitoire toutefois tant que la saison n'a pas démarré :Malgré un échec cuisant pour celui qui était retourné au pays douze mois plus tard, certains diffuseurs pourraient bien se laisser tenter par le championnat de France. D'autant plus queAutre argument qui pourrait faire les affaires de l'ASM, le Mondial., détaille Orlowitz. Suffisamment pour ramener un diffuseur au Japon ?(soit 20h à Tokyo, NDLR), abonde Luc Arrondel. À moins que d'ici la fin du mois d'août, Philippe Clement et ses hommes n'aient fait le nécessaire pour faire à nouveau résonner la douce musique de la Ligue des champions en Principauté. Et nul doute que l'arrivée de Takumi Minamino ne sera pas de trop pour y parvenir.