Tactique : Casemiro, le rédempteur

Arrivé à Manchester United à la fin du mois d'août 2022 pour 70 millions d’euros, Casemiro s’est depuis imposé comme un véritable taulier d’Erik ten Hag. Pour la première fois depuis quatre ans, les Red Devils ont enchaîné huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, et le Brésilien n’y est pas pour rien. Retour sur l’impact du Tank avant le derby de Manchester ce samedi.

« Je le considère comme le ciment du milieu de terrain. »

Colosse aux pieds d’argent

Le 10 janvier dernier face à Charlton (3-0) : Casemiro se démarque afin d’offrir une solution à Wan-Bissaka pour ressortir...





Avant que le cuir ne vienne caresser ses pieds, le Brésilien prend l’information de l’espace dont il dispose autour de lui...





Il peut ensuite profiter de sa liberté pour envoyer un ballon exceptionnel à Alejandro Garnacho à l’opposé...





Mais l’Argentin manquera malheureusement sa conduite de balle. Une erreur qui condamnera l’offensive de United alors que Rashford semblait en bonne position pour conclure le mouvement.





Quelques minutes plus tard, Casemiro est à nouveau servi bas sur le terrain. À la suite de la récupération de Garnacho, l’ancien Madrilène scanne l’espace autour de lui...





Avant de se mettre dans le sens de la marche et de fixer rapidement l’opposé, comme si l'objectif était déjà connu d’avance - la course précoce de Wan-Bissaka étant un indicateur de cette volonté ...





Il peut ensuite servir Facundo Pellistri d’une longue diagonale, claquée, au sol...





Qui arrivera directement sur l’Uruguayen qui, cette fois, pourra offrir à Marcus Rashford l’opportunité de tromper le portier adverse dans une séquence similaire à la précédente.

Rashford makes it 3-0, that pass by Casemiro #mufc pic.twitter.com/h3orMsgpdm — United Goals (@UnitedGoals__) January 10, 2023

À Everton le 9 octobre dernier (1-2) : Casemiro récupère le ballon dans les pieds d’Alex Iwobi...





Rapidement, en une touche, le Brésilien recherche la verticalité pour lancer une transition rouge...





Le ballon est ensuite parfaitement dosé, dans le bon espace. Au bout de sa course, Cristiano Ronaldo ira offrir l’avantage à Manchester.





Lors de la réception de Nottingham Forest le 27 décembre dernier (3-0) : Casemiro jaillit dans les pieds de son vis-à-vis pour intercepter le ballon...





Avant de décaler parfaitement Fred dans la surface deux secondes plus tard...





Qui portera la marque à 3-0.

Corps et âme

Face à Nottingham Forest, Aaron Wan-Bissaka est dans l’obligation de sortir sur le porteur côté droit. De ce fait, Taiwo Awoniyi en profite pour s’échapper dans le dos du latéral anglais. Alors que Raphaël Varane s’arrête pour tenter de mettre l’attaquant nigérian hors jeu, la couverture doit être assurée par Casemiro...





Malgré son retard, le Brésilien parvient à s’arracher pour empêcher le ballon d’atteindre la surface, alors que Brennan Johnson semblait prêt à pousser le ballon au fond.





Quelques dizaines de minutes plus tard, rebelote, de l’autre côté cette fois. Tyrell Malacia est pris dans son dos, et Luke Shaw est trop loin du porteur en plus de devoir défendre l’attaquant de Nottingham dans son dos...





Le milieu défensif s’emploie donc à nouveau pour protéger sa base.

Face à Everton en FA Cup le 6 janvier dernier (3-1) : Eriksen est dépossédé du ballon. S'engage alors une contre-attaque pour les Toffees menée par Iwobi qui se pressera de gagner des mètres balle au pied...





Alors qu’il pourrait être tenté de reculer pour couvrir la course de Demarai Gray côté droit, Casemiro, se sachant couvert, surgit sur la ligne de passe pour tenter d’intercepter le cuir...





Et récupère le ballon, pour le plus grand désarroi d’Iwobi.





Face à Bournemouth le 3 janvier dernier (3-0), nouvelle transition à gérer pour le Tank. Cette fois, il fait office d’ultime rempart à la suite de la sortie de Victor Lindelöf sur Kieffer Moore...





En tant que dernier défenseur, il sait qu’en cas d’élimination, il pourrait offrir une énorme situation à ses adversaires. Il décide donc de reculer pour gérer le contre mené par Solanke...





Dans un premier temps, il s’oriente de manière à défendre l'intervalle entre lui et Lindelöf pour court-circuiter le déplacement de Moore...





Avant de changer d’appuis et d’orientation dans sa course pour venir couvrir l’opportunité dont hérite Jaidon Anthony. Perturbé par le retour du Brésilien, l’Anglais ne cadrera pas sa tentative.

Par Matthias Ribeiro

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lors de l’arrivée de l’ancien Madrilène dans le nord de l’Angleterre, il était difficile d’imaginer le conte de fée que lui et les siens vivent aujourd’hui. Après deux lourdes défaites face à Brighton (1-2) et Brentford (4-0) lors des deux premières journées de Premier League, United semblait alors plus proche des tréfonds que du renouveau incarné par Ten Hag. Toutefois, après avoir réglé l’épisode Cristiano Ronaldo et remis une couronne sur la tête de Marcus Rashford, lessemblent retrouver leur formule d’antan. Un jeu alléchant, des résultats impressionnants (21 victoires en 25 matchs depuis le naufrage à Brentford ), des gloires locales en tête d’affiche et un entraîneur toujours plus inspirant.Néanmoins, le changement de trajectoire des Mancuniens correspond particulièrement à un phénomène : l’intégration de Casemiro dans le onze. Après avoir grapillé quelques minutes courant septembre pour retrouver le rythme et digérer les idées de son boss, le Brésilien s’est rapidement imposé comme la valeur sûre d’Old Trafford. Depuis sa première titularisation face à Everton début octobre , le Tank a commencé les dix matchs de Premier League disputés par Manchester. Plus étonnant, le milieu défensif a aussi été décisif. En offrant une passe décisive à Cristiano Ronaldo pour enterrer les(2-1), en arrachant l’égalisation à Stamford Bridge (1-1) face à Chelsea ou encore en ouvrant le score face à Bournemouth (3-0) après un début de match timoré... Alors qu’il a longtemps été catalogué comme le milieu destructeur du Real Madrid, Casemiro semble désormais se muer en bâtisseur, en témoignent les mots de son entraîneur :Alors qu’il a été le garde du corps de Toni Kroos et Luka Modrić à Madrid pendant 9 ans, Casemiro a longtemps eu le rôle de « La Bête » derrière « Les Beaux » . Après de nombreux tacles appuyés - pas toujours sanctionnés - et quelques sournoiseries, le grand public semblait avoir définitivement rangé le ratisseur dans la case des joueurs de devoir. Mais son idylle naissante outre-Manche semble remettre les points sur les i. Si ces qualités balle au pied n’ont pas toujours été mises en lumière dans une équipe qui regorgeait de talent et où son influence avec ballon était relative, certaines choses ont changé depuis l’arrivée de Carlos Henrique Casimiro au Théâtre des rêves. Aligné aux côtés de Christian Eriksen dans le double pivot du 4-2-3-1 rouge, le Tank est certes premier garant de l’équilibre de son équipe, mais il est aussi missionné pour faciliter les sorties de balle en décrochant entre ses centraux ou en utilisant son excellent jeu long. Et c’est précisément à ce niveau que son apport est pharaonique. Avec 58% de longs ballons réussis en moyenne en Premier League, Casemiro est l’un des joueurs les plus chirurgicaux dans l’exercice. Il se positionne d’ailleurs dans le top 6 des milieux de son championnat qui parcourent le plus de distance vers l’attaque via la passe alors qu’il est l’un de ceux qui touchent le plus de ballons dans le premier tiers du terrain. Son excellent match dans le rôle de quarterback face à Charlton en FA Cup en est d’ailleurs le meilleur exemple, bien qu’il n’ai été que très peu contesté.Il n’aura certes jamais la qualité en une touche de Sergio Busquets ou l’aisance sous pression de Marco Verratti, mais Casemiro est désormais un atout en possession pour ses partenaires selon les séquences. Et l'une d’entre elles se situe dans son utilisation du ballon à la récupération. Le Brésilien, qui n’a plus à prouver ses capacités défensives, est un véritable plus pour Ten Hag grâce à son utilisation du ballon après l’avoir chipé. Dans une équipe proactive, verticale et vitaminée, le milieu du quatrième de Premier League s’emploie régulièrement pour distribuer bon nombre de passes clés quelques secondes après avoir posé le pied sur le cuir. Une faculté qui offre autant de possibilités à Manchester d’être dangereux en transitions que de remplir le quota statistique de Casemiro, qui culmine à deux buts et deux passes en championnat jusqu’ici.Septième acteur qui tacle le plus en Premier League cette saison avec 45 glissades réalisées - en ayant disputé moins de minutes que ses concurrents -, Casemiro est avant tout un protecteur. Celui qui représente peut-être le milieu défensif le plus emblématique de la dernière décennie a naturellement emporté dans ses bagages tout son attirail défensif. Si le Tank maîtrise parfaitement sa carrosserie haute de 185 centimètres et lourde de 84 kilos, il est aussi un véhicule qui se déplace mieux que les autres. Responsable de la couverture des latéraux - ce qu’il faisait déjà très bien au Real Madrid - dans une équipe qui ouvre fatalement des brèches à ses adversaires, le Brésilien est fiable au moment d'éteindre des incendies qui risqueraient d’embraser sa surface.Mais au-delà de son impact physique et de sa brutalité modérée, Casemiro dispose d’une intelligence situationnelle rare. Renforcé par son énorme expérience, le milieu est doté d’une capacité d’analyse rapide très juste qui lui offre régulièrement la possibilité de prendre la décision la plus optimale pour tenter de réduire le danger qui se profile. Dans une équipe qui aime défendre en avançant et qui concède fatalement des espaces à l’arrière, sa faculté à faire le bon choix est un atout inestimable.En cas de victoire face à Manchester City ce samedi à Old Trafford, lespourraient revenir à un petit point de leur adversaire de l’après-midi. Alors qu’il n’avait disputé que 30 petites minutes lors du rocambolesque match aller (6-3), le Tank aura cette fois sans aucun doute un rôle crucial face à l’escouade de Pep Guardiola. Mais à l’heure où lessemblent légèrement moins flamboyants qu’à l’accoutumée, Casemiro, lui, aura à cœur de confirmer son statut de rédempteur.