Suivez l'annonce de la décision de Kylian Mbappé

Normalement, c'est ce week-end que Kylian Mbappé doit annoncer s'il prolonge à Paris, ou s'il s'envole en Espagne, à Madrid. En attendant qu'il brise le coeur d'une des deux capitales, suivez toutes les rumeurs et les bruits de couloirs avec nous !

'OTRA, BARÇA' 'Mbappé pone nervioso al Madrid' en nuestra portada de este sábado https://t.co/VO8VNCkWEs pic.twitter.com/IK4X7Ux51q — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 20, 2022

Kylian mbappe after selling him self to real Madrid when he becomes sporting director.. pic.twitter.com/91flX9YJGt — ᗷᒪᑌ (@six_meliodas) May 19, 2022

La mère de Mbappé à @KoraPlusEG : « Les deux offres, celle du PSG et du Real, sont presque identiques. Au Real, mon fils aura le contrôle de ses droits d’image! On attendra maintenant sa décision.. » pic.twitter.com/F3klkfVmBa — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 20, 2022

I have just been told that Florentino Pérez has told the players tonight in the changing room that Mbappé is NOT comingLet's wait to hear what Mbappe has to say before we confirm anything — Guillem Balague (@GuillemBalague) May 20, 2022

Côté presse catalane, c'est la finale de la Ligue des champions féminine entre le Barça et l'OL qui fait la Une ce samedi. Len'octroie que le pied de page au Français et titre. Pas faux.En Espagne, les médias locaux commencent à perdre patience avec le prodige français. Juan Ignacio Gallardo, le directeur du journal, résume assez bien la situation dans son édito du matin :. Le journal titre même, soit «. Signe que lescommencent à se sentir offensés de l'indécision de Mbappé.. C'est vrai que ce serait bien marrant.Vendredi, c'est aussi la sortie médiatique de Fayza Lamari, la mère de Kylian, qui a fait beaucoup de bruit., a-t-elle expliqué à Kora Plus, un média égyptien. De quoi faire monter les enchères dans le? A priori non puisque la matriarche a indiqué queDes chiffres qui paraissent démentiels, mais toujours moins que ceux sortis par Eurosport Espagne ce vendredi. De leur côté, on annonce que le PSG aurait offert un salaire annuel de 100 millions d'euros ainsi qu'une prime de fidélité de 300 millions d'euros. Il faudrait aussi ajouter que le Français garderait la majorité de ses droits à l'image. Un bon petit menu Maxi Maxi Maxi Best-of.Ce même Guillem a également indiqué que les deux clubs seraient enclins à offrir 150 millions d'euros à Mbappé en guise de prime à la signature. Le repreneur des Girondins est tout trouvé.Cette nuit, c'est surtout l'info du plutôt bien informé Guillem Balagué qui a fait trembler les supporters madrilènes., a tweeté le journaliste de CBS. Ce dernier a tout de même temporisé en expliquant qu'il fallait attendre. Il fait quand même un peu frais à Madrid ce matin.Salut les Mbappix ! La forme ? C'est parti pour deux jours où l'on va crouler sous leset les offres démentielles des deux clubs pour attirer Mbappé. Installez-vous, c'est presque mieux qu'un multiplex. Il manquerait plus que la petite musique.