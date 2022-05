Strasbourg s'arrache à Brest et peut continuer à rêver d'Europe

Brest (4-4-2) : Bizot - Pierre-Gabriel (Brassier, 76e), Chardonnet, Hérelle, Duverne - Honorat (Cardona, 58e), Belkebla, Lasne (Agoumé, 76e), Belaili (Saïd, 76e) - Mounié, Satriano. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Strasbourg (3-5-2) : Sels - Caci, Nyamsi, Le Marchand - Fila (Doukouré, 73e), Thomasson (Sissoko, 73e), Prcić, Bellegarde (Aholou, 73e), Liénard - Gameiro, Diallo (Ajorque, 68e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Parfois bousculé par les Brestois, Strasbourg a finalement trouvé la solutionpour continuer à rêver d’Europe.Avant le coup d’envoi, il était légitime de se demander si les Brestois joueraient le coup à fond, eux qui pointaient à la onzième place avant la rencontre. Steve Mounié se chargeait volontiers de répondre à cette question, en s’élevant plus haut que tout le monde et en envoyant sa reprise de la tête sur la barre transversale de Matz Sels (3). Le message était clair, les Bretons n’ayant pas l’intention de faire de cadeau. Alors, les Alsaciens ont pris le contrôle du jeu et Diallo a vu sa frappe enroulée être claquée par Bizot (20). Avant que Gameiro, lancé par une passe de génie de Thomasson, ne bute sur le haut du cadre du gardien néerlandais (33). Une barre transversale chacun, les équipes on rejoint les vestiaires sans avoir trouvé la solution.En seconde période, les hommes de Stéphan ont continué de pousser. Mais Bizot a repoussé les assauts de Gameiro et Diallo (48), bien supplée par Chardonnet devant Bellegarde (50). De l’autre côté du terrain, Belaili a profité d’un joli service du talon de Mounié pour enrouler sans surprendre Sels (65). Très actif sur le front de l’attaque strasbourgeoise, Kévin Gameiro a ensuite profité d’une partie de billard qu’il a lui-même initiée pour ouvrir le score. Quelques secondes plus tard, Satriano a cru égaliser d’une jolie frappe en pivot… Refusé pour hors-jeu (75). Les derniers assauts Ty’ Zefs n’y font rien, les Strasbourgeois gardent leur avance et grimpent provisoirement à la cinquième place.En attendant la rencontre de mercredi, entre Nice et Saint-Étienne.