Strasbourg met Monaco à l'amende, Sainté relance la machine

L'AS Monaco inquiète. L'équipe de Robert Moreno a pris une claque à domicile contre Strasbourg (1-3). Les Verts se sont fait peur contre Nîmes (3-1). Face à Dijon, Montpellier a affirmé son autorité à domicile (2-1). En bas de tableau, la défaite d'Amiens à Brest (2-1) fait les affaires de Metz, qui a créé la surprise en s'imposant à Reims (0-1).

Giflée 4-1 par le PSG il y a dix jours, l’AS Monaco a tendu l’autre joue pour ses retrouvailles avec les sièges vides de Louis-II contre Strasbourg. Mothiba et Da Costa sont blessés (le deuxième devrait partir avant la fin du mercato) côté alsacien ? Pas de problème pour le Racing, qui sort sa carte maîtresse : Ludovic Ajorque. Avec son pied gauche fétiche, le géant réunionnais reprend un centre de Zohi au premier poteau pour planter sa huitième réalisation depuis le début de saison en L1. Un but avant la mi-temps inscrit contre le cours du jeu. Oui, Strasbourg est efficace et le démontre à nouveau quand Ibrahima Sissoko centre en retrait vers Adrien Thomasson, 0-2 à l’heure de jeu. Puis 0-3 lorsque Stefan Mitrović s’envole littéralement à la réception d’un corner pour claquer un coup de casque rentrant avec l’aide de la barre. En fin de match, Stevan Jovetić sauve l’honneur de l’ASM, mais ce n’est pas ce week-end que les Monégasques vont entamer une série pour revenir en haut de tableau.» Après avoir fait son autocritique cette semaine en conférence de presse, Wahbi Khazri a parlé sur le terrain. Trois minutes auront suffi au numéro dix stéphanois pour ouvrir le score face à Nîmes. Le bon appel, le contrôle qui va bien et la finition au petit filet opposé : un vrai but de technicien célébré « en différé » , puisque l’arbitre assistant avait levé son drapeau, mais la VAR a permis de valider le but. Khazri, encore lui, double la mise sur penalty, mais un centre de Denkey a été converti en réduction de l’écart par Ferhat. Une victoire tranquille pour les Stéphanois qui enregistraient les retours de Bouanga, Gabriel Silva, Hamouma, M’Vila et Saliba ? Non ! Loïck Landre égalise de la tête dans les dernières minutes... mais son égalisation est finalement annulée après consultation de la VAR. Claude Puel peut souffler : après quatre défaites en L1, les Verts relancent la machine en battant Nîmes 2-1.À deux jours près, c’était son anniversaire. Mounir Chouiar, qui vient de fêter ses 21 ans, a été, à sa manière, l’homme du match de ce Montpellier-Dijon. En première période, il lâche une belle semelle sur Damien Le Tallec. À la 54e, le milieu dijonnais tacle à retardement Téji Savanier. Deux fautes, deux cartons jaunes, une expulsion. Et Florent Mollet applique la double en envoyant un coup franc direct tout en puissance aux fond des ficelles. Mollet buteur, puis passeur sur corner, en servant Delort au premier poteau. À onze contre dix, Montpellier a la main sur le match. Pourtant, Mama Baldé redonne espoir aux Bourguignons en envoyant une demi-volée au fond des ficelles. Pas de quoi déstabiliser les hommes de Michel Der Zakarian, qui s’imposent 2-1 et en profitent pour choper la quatrième place du classement.Un raid le long de la ligne de touche qui se prolonge jusqu’au poteau de corner, puis un centre sur la tête d’Habib Diallo. Le caviar est préparé par le chef Fabien Centonze dès les premiers instants. C’est le premier but de la tête encaissé par le Stade de Reims cette saison. Surtout, c’est un but qui offre trois points précieux aux Messins dans la course au maintien et qui confirme la mauvaise passe du club champenois, incapable de gagner en L1 depuis le 14 décembre. Cette victoire n’est pas volée : on était plus proche du 2-0 que du 1-1 avec notamment cette intervention défensive de Disasi sur le poteau qui aurait pu se transformer en but contre son camp.Si le Stade brestois l’a emporté face à Amiens, il le doit en grande partie à son gardien maison. Gautier Larsonneur a sorti des arrêts décisifs. Le Breton a notamment surgi devant Guirassy, qui était à bout portant, en première période. Alexandre Mendy ouvre le score pour Brest avec une belle reprise de l’intérieur du pied. Guirassy égalise en seconde période en force sur penalty. Mais Cardona, en profitant d’une mauvaise relance de Diabaté, se retrouve seul pour donner la victoire aux Brestois.