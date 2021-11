Steven Gerrard prend les commandes d'Aston Villa

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La légende est de retour.Comme attendu depuis plusieurs jours, Steven Gerrard est bien le nouvel entraîneur d'Aston Villa. À 41 ans, le mythique capitaine de Liverpool, retraité depuis 2016, va connaître sa première expérience de coach en Premier League à Birmingham. Il quitte pour l'occasion les Glasgow Rangers, qu'il avait pris en main en 2018 avant de les ramener au sommet du football écossais. C'est d'ailleurs là qu'il les laisse, puisque les Rangers - champions en titre - sont actuellement leaders du championnat avec 4 points d'avance sur le Celtic.Mais le, c'est désormais du passé pour Steven Gerrard qui débarque dans un club mal en point. Sa mission à Villa Park : stopper la glissade d'Aston Villa vers le Championship. Actuellement 16de Premier League avec 7 défaites pour un nul et 3 victoires, lesrestent sur cinq défaites de rang, et n'ont plus gagné depuis le 25 septembre et leur succès à Old Trafford. Dimanche, Aston Villa avait licencié Dean Smith, supporter du club et héros de la remontée en 2018-2019. Les retrouvailles entre Steven Gerrard et Anfield auront lieu le 11 décembre prochain. D'ici là, le nouveau boss des- qui a signé pour trois ans et demi - a 4 matchs pour redresser la barre.Elle s'annonce pas mal, cette nouvelle saison de