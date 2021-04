Southampton battu sur le fil

Une équipe blanche de Londres (4-3-3) : Gardien - Défenseur 1, Défenseur 2, Défenseur 3, Défenseur 4 - Milieu 1 (Attaquant 4, 79e), Milieu 2, Milieu 3 (Milieu 4, 73e)- Attaquant 1, Attaquant 2, Attaquant 3 (Attaquant 5, 83e). Entraîneur : Un nouvel entraîneur.



Southampton (4-4-2) : McCarthy - Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Salisu - Walcott (Djenepo, 67e), Ward-Prowse, Armstrong, Tella (Redmond, 84e) - Ings (Diallo, 58e), Redmond. Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.

Pour le premier match de son nouvel entraîneur, l'équipe blanche de Londres, loin d'être sexy, a retrouvé le goût de la victoire en arrachant les trois points au nez et à la barbe d'une équipe de Southampton à deux visages (2-1).Dans le ventre mou du classement au coup d'envoi de la rencontre, lesont immédiatement mis la pression devant le but de l'équipe blanche de Londres. Sur l'une des premières attaques, Mohammed Salisu et Che Adams ont buté tour à tour sur le gardien, auteur d'une double parade monstrueuse sur sa ligne. Plus agressif et menaçant que ses adversaires, Southampton a logiquement converti sa domination à la demi-heure de jeu. Sur un énième corner du magicien James Ward-Prowse, l'inusable Danny Ings a surgi au premier poteau pour placer un coup de casque imparableTotalement hors sujet lors des 45 premières minutes, l'équipe blanche de Londres a enfin pensé à jouer au foot au retour des vestiaires, sans pour autant se montrer dominatrice. Sur l'un des seuls mouvements construits, l'attaquant 3 est venu placer une frappe enroulée du pied gauche dans la lunette d'Alex McCarthy, qui passait une soirée plus que tranquille jusqu'ici. Beaucoup moins mordante en fin de partie, la formation de Southampton a totalement disparu des radars, au point d'encaisser le but du KO dans les dernières minutes sur un penalty de l'attaquant 2, qui s'était vu refuser un but par la VAR quelques minutes plus tôt. Un succès qui permet à l'équipe blanche de Londres de grimper à la sixième place, synonyme de Ligue Europa.C'est tellement mieux que la Superligue.