Séville croque Valence et rallie les quarts

FC Séville (4-3-3) : Bounou - Navas (Vidal, 68e), Koundé, Sergi Gómez, Acuña (Rekik, 68e) - Rakitić, Gudelj, Jordan (Idrissi, 63e) - Suso (O. Torres, 63e), De Jong (En-Nesyri, 85e), Munir. Entraîneur : Julen Lopetegui.



Valence (4-2-3-1) : Rivero Sabater - Wass, Guillamón, Gabriel Paulista (Molina, 53e), Toni Lato - Koindredi (Musah, 90e), Račić (Esquerdo, 53e) - Jason, Lee, Álex Blanco - Sobrino. Entraîneur : Javi Gracia.

SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Séville, c'est pas Terrassa, c'est pas Yecla, c'est pas Alcorcón.Après trois qualifs contre des équipes de D4, D3 et D2, la marche était cette fois trop haute pour Valence, largement dominé par le FC Séville (3-0) en huitièmes de finale de la Coupe du Roi ce soir.L'affaire était dans le sac dès la pause pour les, nettement dominateurs en première période et rentrés aux vestiaires avec trois buts d'avance. Ce grâce à un doublé de Luuk de Jong et un petit bijou de Rakitić. D'abord buteur de la tête sur un corner d'Acuña, le Néerlandais a fait le break peu après la demi-heure de jeu sur un service en retrait de Suso. Cinq minutes plus tard, le Croate a mystifié le malheureux Rivero et tué le match d'un lob à l'entrée de la surfaceVenu à Sánchez Pizjuán avec une équipe très remaniée où figurait notamment l'ancien Lensois Koba Koindredi (19 ans), Valence n'est pas parvenu à inverser la tendance après le repos. Privés du cuir une bonne partie de la soirée (62% de possession en faveur des Andalous), les hommes de Javi Gracia n'ont réellement inquiété « Bono » qu'à un gros quart d'heure du terme, Wass poussant des 25 mètres l'international marocain à la parade (73). Quatorzième en championnat, le clubne sauvera donc pas sa saison avec la coupe, une épreuve qu'il a remportée en 2019. Le FC Séville rejoint lui Levante, Villarreal et son voisin du Betis en quarts de finale, disputés le 3 février.Ce serait pas beau, un petit derby en finale au stade olympique de Séville ?