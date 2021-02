David et les Dogues en Goliath face à Nantes

Pas inquiété par des Canaris bien pâles, le LOSC ramène l'essentiel de la Beaujoire : trois points. De quoi remonter sur le trône de la Ligue 1, notamment grâce au premier doublé lillois de Jonathan David. Un dimanche parfait.

Bamba dicte le tempo

Le sursaut nantais

FC Nantes (4-1-4-1) : Lafont - Fabio (Coco, 25e), Castelleto, Girotto, Traoré - Chirivella - Corchia, Blaș (Emond, 84e), Louza (Touré, 89e), Simon - Kolo Muani. Entraîneur : Raymond Domenech.



LOSC Lille (4-4-2) : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Reinildo (Bradarić, 46e) - Araujo (Weah, 78e), André, Soumaré (Xeka, 88e), Bamba (Lihadji, 88e) - David, Ikoné (Renato, 70e). Entraîneur : Christophe Galtier.

Après 24 journées de Ligue 1, Lille réalise pour l'instant la meilleure saison de son histoire d’un point de vue comptable. C’est un fait. Et cela permet logiquement aux Dogues de rêver de titre. Mais au-delà de ce bilan statistique prometteur, il y a aussi des éléments moins factuels, mais tout aussi perceptibles, comme la fameuse « chance du champion » . Lille n’en a pas eu besoin à Nantes ce dimanche, tant la différence de niveau était palpable, mais les Lillois ont signé le genre de victoires pleines de réussite qui laissent augurer une belle fin de saison, Hexagoal en main. Pourquoi ? Parce que sans être brillant, le LOSC s’est imposé à Nantes sans trembler, serein, sûr de sa force. Bref, un LOSC taille patron qui a fait le boulot grâce au premier doublé de Jonathan David en Ligue 1. Ce qui suffit aux Lillois pour reprendre les commandes de L1.Quelques vannes échangées avec Raymond Domenech, une autre pour Stéphanie Frappart : Christophe Galtier était détendu avant le coup d’envoi. Mais ses Dogues ne sont pas venus à la Beaujoire pour déconner. Et le premier contact entre André et Simon l’a rappelé. Surtout, le LOSC a tout de suite pris les commandes. Sur un râteau d’Araujo, Celik fait passer un premier frisson dans la surface nantaise. Une surface que les Canaris ont du mal à quitter. Et forcément, dans une telle situation, ils craquent sur un centre de Bamba, intenable. Devant le but, Girotto et Louza se gênent et laissent Jonathan David fusiller Lafont. Le Canadien est en revanche moins tranchant de la tête sur un bon centre de Reinildo (13). En face, les Nantais, apathiques, sont visiblement peu préoccupés par le pressing. Après 18 minutes, Sébastien Corchia n’a toujours pas touché le moindre ballon. Seule opportunité pour les Canaris : un centre-tir de Traoré, au-dessus (20). Frisson garanti. Incapable de marquer, Nantes inscrit alors un triplé... de cartons jaunes à la demi-heure de jeu. Puis les Dogues retrouvent du mordant, mais Celik croise trop sa frappe (39), tandis que Bamba centre dans le vide après un festival qui méritait mieux.Lancé à la pause, Bradarić relance la machine nordiste d'emblée, adressant deux superbes centres dont l’un est repris par David, pas veinard (47). Ikoné se saisit ensuite du cuir au milieu de terrain pour aller tenter sa chance, en solitaire. Sans succès. Surtout, miracle à la Beaujoire : Nantes commence à jouer au football, et ce, malgré une belle frappe enroulée de David, captée par Lafont (58). Enfin dans leur match, les Canaris prennent même le dessus sans concrétiser leurs bonnes intentions par des occasions. Il faut attendre le dernier quart d’heure pour voir Nantes inquiéter le LOSC, d’abord sur un coup franc repris par Chirivella (75), puis sur une reprise surpuissante de Corchia, boxée par Maignan façon Neuer vs Benzema au Mondial 2014 (76). De plus en plus sur le reculoir, le LOSC a alors la bonne idée de réaccélérer enfin. Sur une récupération haute d’André, David combine avec Renato à l'entrée de la surface avant d’exploser la lucarne. Miam. Bien payé, vu la seconde période lilloise. Mais amplement mérité sur l'ensemble du match. Nantes n'a plus gagné depuis le 8 novembre, date du départ du Vendée Globe. Pour rappel, les skippers ont bouclé leur tour du monde la semaine dernière.