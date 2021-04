Saison terminée pour Dani Carvajal

LF

Saison cauchemardesque pour Dani Carvajal.Sorti en fin de rencontre face à Chelsea, le latéral droit du Real Madrid ne pourra plus aider les siens cette saison.confirme l'information d'Onda Cero comme quoi il souffrirait d'une déchirure musculaire aux ischio-jambiers. Dani Carvajal vit une saison galère : il n'a disputé que quinze rencontres et a dû louper une trentaine de matchs à cause de blessures, souvent musculaires.Son absence va donner du fil a retordre à Zinédine Zidane, qui ne pourra pas non plus compte sur son habituel remplaçant, Lucas Vázquez, lui aussi out jusqu'à la fin de saison . Qui pour prendre cette place ? Federico Valverde a déjà été utilisé en tant que piston droit, ou bien Nacho pourrait occuper le poste, Álvaro Odriozola n'ayant pas spécialement les faveurs du Français.Reste à voir si Carvajal sera remis à temps pour participer à l'Euro.