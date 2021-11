Saint-Étienne, le mental comme rengaine

Si Saint-Étienne s'est offert son premier succès de la saison en Ligue 1 après avoir été mené de deux buts à dix minutes de la fin, il le doit à son état d'esprit irréprochable lui permettant de renverser des matchs de manière complètement dingue. Des qualités mentales déjà observées avant ce succès contre Clermont, et qui montrent qu'aucun Vert n'est prêt à lâcher Claude Puel.

Détricoter le Puel ? Jamais !

En cette fin de week-end, Arnaud Nordin devrait avoir du mal à trouver le sommeil. Avec autant d'adrénaline et d'émotions dans un si petit laps de temps, le corps a généralement du mal à s'en remettre. Au lieu de trouver la cachette du marchand de sable, son cerveau devrait donc repasser en boucle ce gros quart d'heure qui a permis à Saint-Étienne de s'offrir une première victoire en Ligue 1 cette saison. Entré en jeu à la 67minute alors que Clermont menait de deux buts lors de la treizième journée de Ligue 1, le remplaçant a en effet vécu un moment d'euphorie suprême : barre transversale à la 73, réduction du score à la 78, passe décisive pour l'égalisation de Jean-Philippe Krasso sur corner à la 92, seconde passe décisive pour le 3-2 signé Saïdou Sow sur un deuxième corner à la 95au bout du temps additionnel.Mais si elle donne trois points magiques à l'ASSE et lui permet de lâcher la place de lanterne rouge à Metz tout en revenant à trois unités des premiers non-relégables, cette follesymbolisée par deux joueurs sortant du banc de touche confirme deux faits : à défaut d'afficher un bon niveau, les Verts disposent d'un état d'esprit irréprochable et personne - même ceux qui ne font pas partie du onze titulaire - n'est prêt à lâcher Claude Puel.En réalité, Saint-Étienne s'était déjà amusé à montrer ses qualités mentales insoupçonnées et insoupçonnables pour une équipe qui squatte le dernier rang du classement. Simple : à chaque fois (ou presque) que l'ASSE a récolté des points dans ce championnat de France cru 2021-2022, elle a dû revenir au score (la seule exception étant le 2-2 concédé contre Lens). Et ce, dans le, très souvent. La liste complète ? Égalisation à la seizième minute à Metz (1-1), égalisation à la 91contre Angers après avoir été mené 2-0 (2-2), égalisation à la 95dans le derby contre l'Olympique lyonnais (1-1), égalisation à la 85contre le champion en titre lillois (1-1), égalisation à la 70contre Lorient (1-1)... et victoire à la 95contre Clermont (3-2, 0-2 à la 78), donc, pour un premier succès aussi renversant qu'hallucinant qui en appelle d'autres.Comme si les Verts souhaitaient compenser leurs performances médiocres par de l'effervescence sensationnelle, comme s'ils souhaitaient faire oublier leur faible nombre de points par des fins de rencontres totalement dingues. Assis sur un siège éjectable dans une situation plus qu'inconfortable selon les médias, Puel semble donc pouvoir compter sur ses hommes et sur leur amour du maillot pour le protéger jusqu'à la dernière seconde. «, a logiquement apprécié l'entraîneur français sur Amazon prime, voyant sûrement dans cet incroyable dimanche un potentiel déclic en vue de la suite de la compétition.» Attention tout de même à ne pas en abuser, le cœur pourrait lâcher.