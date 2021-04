Rennes fait le spectacle et envoie Dijon en Ligue 2

Rennes (4-2-3-1) : Gomis - Traoré, Nyamsi, Soppy, Truffert (Dalbert, 72e) - Nzonzi (Ugochukwu, 89e), Camavinga (Grenier, 76e) - Doku, Tait, Bourigeaud (Del Castillo, 72e) - Terrier (Abline, 89e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Dijon (5-3-2) : Allagbé - Chafik, Coulibaly, Ecuele Manga, Panzo, Chala - Benzia (Sammaritano, 79e), Marié, Celina - Assalé (Dobre, 68e), Kamara (Baldé, 56e). Entraîneur : David Linarès.

Dijon voit le bout du tunnel, et surtout la Ligue 2.Cinq ans après sa remontée dans l’élite, le DFCO est officiellement relégué au deuxième échelon après sa défaite sur la pelouse de Rennes (5-1). Les Bourguignons avaient pourtant idéalement commencé la partie, Benzia transformant un penalty provoqué par un tampon de Gomis sur Assalé. Mais l’avantage n’a pas duré longtemps pour la bande de Linarès, secouée par les nombreuses offensives rennaises. Après des échecs de Tait et Terrier, le second s’est chargé de glisser la chique entre les jambes d’Allagbé pour égaliser et remettre les Bretons dans le droit chemin. La suite, c’est une large domination des Rouge et Noir, portés par un Bourigeaud en or, mais trop maladroits pour prendre le dessus sur les visiteurs.Il a finalement fallu attendre le deuxième acte pour voir Rennes valider un succès pas évident à se dessiner, les gars de Genesio ronronnant au point d'être proches de se faire surprendre par Baldé et Assalé, trop souvent trouvés au milieu d'une charnière expérimentale composée de Nyamsi et Soppy, en l'absence des deux habituels titulaires Aguerd et Da Silva, suspendus. Après les doutes, il y a eu la délivrance pour Rennes. En trois minutes, le SRFC a éteint les derniers espoirs dijonnais grâce à Terrier, parfaitement décalé par Camavinga, et Tait buteur pour la première fois cette saison d'un beau tir croisé. La fin des haricots pour Dijon, enfoncé une dernière fois par Nyamsi, à la réception d'un coup franc de Grenier pour placer une belle tête au second poteau. Une fête totale et ponctuée par une tête gagnante de Grenier, entré en jeu et dernier buteur dans le temps additionnelCette bataille à trois pour l'Europe entre Marseille, Rennes et Lens, ça va être passionnant.