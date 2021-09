Reims s'offre Rennes

10

Rennes (4-3-3) : Salin - Traoré, Aguerd, Omari, Truffert (Assignon, 69e) - Bourigeaud (Tel, 74e), Santamaria (Sulemana, 69e), Tait - Laborde, Guirassy (Abline, 75e), Terrier (Ugochukwu, 26e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Reims (3-5-2) : Rajković - Gravillon, Faes, Abdelhamid - Foket, Munetsi, Matusiwa, Ekitike (Koffi, 59e), Konan - Kebbal (Mbuku, 83e), Van Bergen (Berisha, 68e). Entraîneur : Óscar García.

La bête noire de Rennes, c'est bien Reims.Incapable de battre le club champenois depuis sa remontée dans l'élite en 2018, le Stade rennais a enchaîné un septième match d'affilée sans s'imposer face aux Rémois. Pire, le SRFC s'est fort logiquement incliné sur sa pelouse contre une équipe de Reims cohérente et efficace (0-2). Après vingt premières minutes fermées, la bande de García a pris le dessus sur son adversaire du jour grâce à une belle action collective au bout de laquelle le délicieux Kebbal a idéalement servi Ekitike en retrait pour l'ouverture du score de prèsÀ dix au moment du but en raison d'une blessure de Terrier, remplacé par le milieu Ugochukwu, Rennes illustre surtout une nouvelle fois ses carences défensives, alors que le jeune Omari (21 ans) connaissait sa première titularisation en Ligue 1 en l'absence de Badé. Un double coup dur puis un sursaut immédiat, Tait manquant son face à face avec Rajković avant que Guirassy ne suive en croyant égaliser, mais l'arbitre assistant avait signalé une position de hors-jeu. La suite, c'est une succession de frappes lointaines des locaux, dont on a jamais vraiment compris le plan de jeu sur le terrain cet après-midi.Il y a pourtant eu quelques opportunités au retour des vestiaires, comme sur cette tête d'Abdelhamid toute proche de tromper son portier ou ce coup franc fracassant la barre transversale. Très appliqués sous le soleil bretillien, les Rémois avaient malgré tout de la ressource. Après une tentative de Van Bergen captée par Salin, Reims a filé en contre, profitant de l'incroyable apathie de Traoré et compagnie, et Kebbal a signé une seconde passe décisive pour Koffi, dont l'enroulé n'a laissé aucune chance au gardien rennais. La révolte était impossible à Rennes, où la jeunesse (Assignon, Tel, Sulemana et Abline sont entrés) n'a rien changé à un terrible constat : cette équipe ne savait pas quoi faire du ballon ce dimanche. Reims l'avait bien compris, et ne s'est pas gêné pour décroche son premier succès de la saison.Pas la préparation idéale pour Rennes à quatre jours de la réception de Tottenham dans la magnifique Ligue Europa Conférence.